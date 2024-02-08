Адам Кадыров получил награду за соревнования, в которых не участвовал

Адам Кадыров получил награду за соревнования спецназа UAE SWAT Challenge
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Команда «Ахмат» получила золото в Дубае на состязаниях спецназа Фото:

На награждении победителей соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае Адам Кадыров получил золотую медаль, хотя в самих соревнованиях не участвовал. Первое место завоевала команда «Ахмат» специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чеченской Республике, в то время как 16-летний юноша всего лишь ее поддерживал.

«На месте наших ребят поддерживал мой дорогой племянник, внук первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адам Кадыров», — пишет председатель парламента ЧР Магомед Даудов в своем telegram-канале. Тем не менее медаль Адам также получил.

Соревнования UAE SWAT Challenge — значимое событие для спецназовских подразделений со всего мира, известное своей повышенной сложностью. Команда «Ахмат», получившая золото на соревнованиях, вышла на награждение с флагом Чеченской Республики, а не с флагом Российской Федерации. Другие участники представляли свои страны национальными флагами.

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На награждении победителей соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае Адам Кадыров получил золотую медаль, хотя в самих соревнованиях не участвовал. Первое место завоевала команда «Ахмат» специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чеченской Республике, в то время как 16-летний юноша всего лишь ее поддерживал. «На месте наших ребят поддерживал мой дорогой племянник, внук первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адам Кадыров», — пишет председатель парламента ЧР Магомед Даудов в своем telegram-канале. Тем не менее медаль Адам также получил. Соревнования UAE SWAT Challenge — значимое событие для спецназовских подразделений со всего мира, известное своей повышенной сложностью. Команда «Ахмат», получившая золото на соревнованиях, вышла на награждение с флагом Чеченской Республики, а не с флагом Российской Федерации. Другие участники представляли свои страны национальными флагами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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