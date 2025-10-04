Школа, школьники и педагоги: как в России хотят снизить нагрузку на детей и защитить учителей

В ближайшие месяцы Госдума планирует рассмотреть ряд инициатив, направленных на снижение нагрузки на школьников и защиту педагогов от чрезмерного бюрократического давления. Речь идет о регулировании домашних заданий, оптимизации отчетности учителей и повышении качества образовательной среды.
Цель инициатив — сделать школьную систему более сбалансированной, удобной и безопасной как для учеников, так и для педагогов. Какие инициативы планируют обсудить в Госдуме и как предложения защитят учителей и школьников — в материале URA.RU.
Защита педагогов и новые инструменты
Темы безопасности и уважения к учителям остаются актуальными. Недавние инциденты, включая драки у школ и конфликтные ситуации с участием родителей, показывают, что педагоги оказываются под давлением не только со стороны семей, но и общества в целом. В ответ на это Минпросвещения создало совет по защите чести и достоинства педагогов. Руководство органа возглавили министр Сергей Кравцов и председатель профсоюза образования Лариса Солодилова.
Совет рассматривает обращения учителей и формулирует рекомендации для отдельных школ или системы в целом. Любое решение носит рекомендательный характер. В 2023 году в закон об образовании внесли поправки, закрепляющие право педагогов на уважение человеческого достоинства и защиту от насилия и оскорблений. По словам главы Комитета Госдумы по просвещению Ирины Белых, эти нормы пока остаются декларативными, и практическая реализация требует доработки.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разработать методические рекомендации для директоров школ, исключающие возможность дисциплинарного воздействия на педагогов по причинам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Он также отметил необходимость запрета на травлю педагогов за публикации в социальных сетях, если они не нарушают закон. «Важно, чтобы совет при Минпросвещения не стал формальной структурой, а работал с реальными кейсами, поддерживая учителей на практике», — подчеркнул Чернышов.
Домашние задания: баланс между полезностью и нагрузкой
Вопрос домашнего задания остается предметом обсуждения парламентариев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать эффективность домашних заданий по предметам, формату и месту выполнения, учитывая возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Минпросвещения с 1 сентября 2025 года рекомендовало задавать домашние задания на последнем этапе урока и дублировать их в электронных журналах. Сложные задания, включая доклады, презентации и рефераты, анонсируются заранее. Действующие санитарные нормы предусматривают допустимую нагрузку: для младшей школы — от одного до двух часов, для 6–8-х классов — до 2,5 часа, для 9–11-х — до 3,5 часа.
Депутаты считают эти меры недостаточными и планируют осенью 2025 года разработать новые форматы домашнего задания, которые будут полезны, понятны и не перегружать родителей. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Ткачев отметил необходимость внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс как для учеников, так и для повышения квалификации педагогов. «Необходимо изучать возможности ИИ, чтобы сделать его инструментом обучения, а не источником формального контроля», — заявил Ткачев.
Оптимизация документооборота
С марта 2025 года действуют новые правила по документообороту для педагогов: школьные учителя заполняют пять обязательных документов, преподаватели колледжей — шесть, воспитатели детсадов — два. Однако на практике эти нормы выполняются не полностью: локальные требования и запросы ведомств продолжают создавать дополнительную нагрузку.
Ирина Белых подчеркнула, что собранная информация должна использоваться для анализа эффективности работы и планирования уроков. Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков добавил, что чрезмерная бюрократия напрямую влияет на качество обучения и является одной из причин внутренних конфликтов в школах.
«Учителя часто вынуждены тратить время на отчеты, а не на подготовку к занятиям. Начинать необходимо с условий труда педагогов», — отметил Казаков.
Пересмотр системы оценок и физкультуры
В 2025 году депутаты обсудили необходимость переформатирования системы оценок по физкультуре, музыке, труду и другим предметам. Госдума рассматривает возможность адаптации содержания и формы оценивания под индивидуальные возможности учеников.
Глава Комитета по спорту Олег Матыцин заявил, что физическая культура остается ключевым предметом, поскольку влияет на здоровье. «Дети должны понимать, что физическая активность так же важна, как знания по математике или русскому языку», — отметил он. Эксперты Комитета по просвещению и спорту намерены осенью обсудить новые подходы к оцениванию с возможной интеграцией проектной деятельности, докладов и практических заданий.
Электронные платформы и безопасная коммуникация
С введением новых образовательных платформ, таких как «Сферум» и мессенджер МАХ, обсуждается создание единого безопасного пространства для общения педагогов и родителей. Специального федерального регулирования для мессенджеров пока нет: школы самостоятельно определяют формат и объем коммуникации, учитывая особенности класса. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что организация общения должна оставаться на усмотрение учителя. В случае конфликтов или случаев травли родителей корректнее вести переписку в личных сообщениях или закрытых чатах.
Итоги и перспективы
Таким образом, в осеннюю сессию парламентарии намерены сосредоточиться на трех направлениях: Защита педагогов и формализация советов по профессиональной этике; Оптимизация домашнего задания и бюрократической нагрузки; Адаптация системы оценок и внедрение новых образовательных технологий. Эксперты отмечают, что эти инициативы могут не только снизить нагрузку на детей и педагогов, но и уменьшить количество конфликтных ситуаций в школах, повысить эффективность обучения и улучшить внутреннюю организацию образовательного процесса.
