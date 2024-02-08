Прокуратура потребовала арестовать у пермской чиновницы элитную иномарку

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Чиновница потратила на покупку иномарки более 9 млн рублей Фото:

Прокуратура Перми направила в суд иск о взыскании в бюджет имущества, приобретенного госслужащей на неподтвержденные доходы. Речь об элитной иномарке, купленной пермской чиновницей. С целью обеспечения исковых требований прокурором также заявлено ходатайство о наложении на машину ареста.

«Установлено, что госслужащей, занимающей в территориальном подразделении одного из краевых министерств руководящую должность, в 2022 году приобретен премиальная иномарка. Сумма затрат существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы за три года, предшествующие совершению сделки. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в казну имущества, а также направил ходатайство о наложении ареста на автомобиль», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В ведомстве уточняют, что иномарка была куплена чиновницей за 9 млн рублей. Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении Индустриального районного суда Перми.

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Прокуратура Перми направила в суд иск о взыскании в бюджет имущества, приобретенного госслужащей на неподтвержденные доходы. Речь об элитной иномарке, купленной пермской чиновницей. С целью обеспечения исковых требований прокурором также заявлено ходатайство о наложении на машину ареста. «Установлено, что госслужащей, занимающей в территориальном подразделении одного из краевых министерств руководящую должность, в 2022 году приобретен премиальная иномарка. Сумма затрат существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы за три года, предшествующие совершению сделки. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в казну имущества, а также направил ходатайство о наложении ареста на автомобиль», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве уточняют, что иномарка была куплена чиновницей за 9 млн рублей. Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении Индустриального районного суда Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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