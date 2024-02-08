Прокуратура потребовала арестовать у пермской чиновницы элитную иномарку

08 февраля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Чиновница потратила на покупку иномарки более 9 млн рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Прокуратура Перми направила в суд иск о взыскании в бюджет имущества, приобретенного госслужащей на неподтвержденные доходы. Речь об элитной иномарке, купленной пермской чиновницей. С целью обеспечения исковых требований прокурором также заявлено ходатайство о наложении на машину ареста. «Установлено, что госслужащей, занимающей в территориальном подразделении одного из краевых министерств руководящую должность, в 2022 году приобретен премиальная иномарка. Сумма затрат существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы за три года, предшествующие совершению сделки. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в казну имущества, а также направил ходатайство о наложении ареста на автомобиль», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве уточняют, что иномарка была куплена чиновницей за 9 млн рублей. Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении Индустриального районного суда Перми.

Прокуратура Перми направила в суд иск о взыскании в бюджет имущества, приобретенного госслужащей на неподтвержденные доходы. Речь об элитной иномарке, купленной пермской чиновницей. С целью обеспечения исковых требований прокурором также заявлено ходатайство о наложении на машину ареста. «Установлено, что госслужащей, занимающей в территориальном подразделении одного из краевых министерств руководящую должность, в 2022 году приобретен премиальная иномарка. Сумма затрат существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы за три года, предшествующие совершению сделки. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в казну имущества, а также направил ходатайство о наложении ареста на автомобиль», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве уточняют, что иномарка была куплена чиновницей за 9 млн рублей. Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении Индустриального районного суда Перми.