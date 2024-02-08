08 февраля 2024

Житель ХМАО переведет интервью Карлсона с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Диктор из ХМАО Юрий Орлов переведет и озвучит интервью Владимира Путина Такеру Карлсону Фото:

Житель ХМАО Юрий Орлов, известный своим стриминговым каналом «Контент вне политики [Такер Карлсон на русском]», переведет интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Работу над переведенной и озвученной версией планируется закончить сегодня, сообщил Орлов в telegram-канале «КарлсонТВ».

«Мы будем работать „с нуля“. Надеюсь, что до обеда успеем», — говорится в сообщении.

Команда проекта «КарлсонТВ» занимается переводом и озвучкой отрывков политических американских шоу и подкастов журналистов. Орлов считает себя неофициальным русским голосом Такера Карлсона.

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало 50 миллионов просмотров. В нем российский лидер обсудил конфликт на Украине, экономику, отношения с Западом и другие вопросы о ситуации в мире. Утром 9 февраля Кремль опубликовал интервью Путина Карслону полностью на русском языке.

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Житель ХМАО Юрий Орлов, известный своим стриминговым каналом «Контент вне политики [Такер Карлсон на русском]», переведет интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Работу над переведенной и озвученной версией планируется закончить сегодня, сообщил Орлов в telegram-канале «КарлсонТВ». «Мы будем работать „с нуля“. Надеюсь, что до обеда успеем», — говорится в сообщении. Команда проекта «КарлсонТВ» занимается переводом и озвучкой отрывков политических американских шоу и подкастов журналистов. Орлов считает себя неофициальным русским голосом Такера Карлсона. Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало 50 миллионов просмотров. В нем российский лидер обсудил конфликт на Украине, экономику, отношения с Западом и другие вопросы о ситуации в мире. Утром 9 февраля Кремль опубликовал интервью Путина Карслону полностью на русском языке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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