Житель ХМАО переведет интервью Карлсона с Путиным

Житель ХМАО Юрий Орлов, известный своим стриминговым каналом «Контент вне политики [Такер Карлсон на русском]», переведет интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Работу над переведенной и озвученной версией планируется закончить сегодня, сообщил Орлов в telegram-канале «КарлсонТВ».
«Мы будем работать „с нуля“. Надеюсь, что до обеда успеем», — говорится в сообщении.
Команда проекта «КарлсонТВ» занимается переводом и озвучкой отрывков политических американских шоу и подкастов журналистов. Орлов считает себя неофициальным русским голосом Такера Карлсона.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало 50 миллионов просмотров. В нем российский лидер обсудил конфликт на Украине, экономику, отношения с Западом и другие вопросы о ситуации в мире. Утром 9 февраля Кремль опубликовал интервью Путина Карслону полностью на русском языке.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.