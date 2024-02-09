Кремль опубликовал интервью Путина Карлсону на русском языке

На сайте Кремля опубликовали полный текст и видео интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его можно прочитать и посмотреть на русском языке.
«Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Там можно прочитать
Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Президент также рассказал, как Зеленский обманул своих избирателей. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине приводит URA.RU.
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