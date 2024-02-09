Политика Кремль опубликовал интервью Путина Карлсону на русском языке 09 февраля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 + На сайте Кремля опубликовали интервью Владимира Путина журналисту Карлсону Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону На сайте Кремля опубликовали полный текст и видео интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его можно прочитать и посмотреть на русском языке. «Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Там можно прочитать полный текст интервью, а также увидеть видеозапись. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Президент также рассказал, как Зеленский обманул своих избирателей. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине приводит URA.RU. На сайте Кремля опубликовали полный текст и видео интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его можно прочитать и посмотреть на русском языке. «Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Там можно прочитать полный текст интервью, а также увидеть видеозапись. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Президент также рассказал, как Зеленский обманул своих избирателей. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине приводит URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям