Кремль опубликовал интервью Путина Карлсону на русском языке

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
На сайте Кремля опубликовали интервью Владимира Путина журналисту Карлсону Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

На сайте Кремля опубликовали полный текст и видео интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его можно прочитать и посмотреть на русском языке.

«Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Там можно прочитать полный текст интервью, а также увидеть видеозапись.

Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Президент также рассказал, как Зеленский обманул своих избирателей. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине приводит URA.RU.

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На сайте Кремля опубликовали полный текст и видео интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его можно прочитать и посмотреть на русском языке. «Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Там можно прочитать полный текст интервью, а также увидеть видеозапись. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Президент также рассказал, как Зеленский обманул своих избирателей. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине приводит URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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