08 февраля 2024

На каких вакансиях работодатели ХМАО в новом году подняли зарплату

В 2024 году маркетологам и IT-специалистам в ХМАО предлагают удвоенную зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели в два раза повысили предлагаемые зарплаты в сфере информационных технологий, развлечений и маркетинга Фото:

С начала 2024 года работодатели Югры значительно увеличили уровень зарплаты на вакансиях в маркетинге, массмедиа и IT. Предлагаемый заработок в этих сферах увеличился более, чем в два раза. Такую статистику агентству URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter.

«С точки зрения оплаты труда, ощутимее всего (более, чем в два раза) увеличилась предлагаемая зарплата у маркетологов, представителей сферы „Искусство, развлечения, массмедиа“, у IT-специалистов. На 42% — у логистов, на 41% — у сотрудников из сферы закупок и безопасности, а также у домашнего персонала (+40%) и у рабочего персонала (+39%)», — сообщили эксперты платформы. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе также увеличилась на 27% и в январе составила 63 тысячи рублей.

По данным аналитиков, уровень запрашиваемой зарплаты соискателей сферы IT и маркетинга при этом снизился. Связано это с высокой конкуренцией в этих отраслях на рынке труда.

Ранее URA.RU писало о том, что проще всего жители Югры могут устроиться на работу в сферы розничной торговли и автомобильного бизнеса. Конкуренция в этих профобластях в регионе на данный момент минимальна.

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С начала 2024 года работодатели Югры значительно увеличили уровень зарплаты на вакансиях в маркетинге, массмедиа и IT. Предлагаемый заработок в этих сферах увеличился более, чем в два раза. Такую статистику агентству URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «С точки зрения оплаты труда, ощутимее всего (более, чем в два раза) увеличилась предлагаемая зарплата у маркетологов, представителей сферы „Искусство, развлечения, массмедиа“, у IT-специалистов. На 42% — у логистов, на 41% — у сотрудников из сферы закупок и безопасности, а также у домашнего персонала (+40%) и у рабочего персонала (+39%)», — сообщили эксперты платформы. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе также увеличилась на 27% и в январе составила 63 тысячи рублей. По данным аналитиков, уровень запрашиваемой зарплаты соискателей сферы IT и маркетинга при этом снизился. Связано это с высокой конкуренцией в этих отраслях на рынке труда. Ранее URA.RU писало о том, что проще всего жители Югры могут устроиться на работу в сферы розничной торговли и автомобильного бизнеса. Конкуренция в этих профобластях в регионе на данный момент минимальна.
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