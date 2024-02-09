Российского актера Дмитрия Дюжева и олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина вечером 9 февраля заметили в екатеринбургском аэропорту Кольцов. Кинозвезда и спортсмен прилетели на Вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Об этом рассказали в промоутерской компании.
«Известный боксер и звезда российского кино прилетели специально на Вечер бокса RCC Boxing Promotions», — пишет сообщество «RCC Boxing Promotions» в соцсети «ВКонтакте». Они станут специальными гостями на международном Вечере бокса, который пройдет на арене КРК «Уралец».
Также на мероприятии будут присутствовать режиссер Никита Михалков, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю и спортсмен Евгений Тищенко. Международный турнир будет первым в 2024 году после введенных санкций против России из-за СВО.
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