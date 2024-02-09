Из города ХМАО в Китай отправился первый контейнерный поезд. Видео

10 февраля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Югорские предприятия расширяют рынки сбыта своей продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нягани (ХМАО) 10 февраля начались контейнерные перевозки в Китай. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что первый поезд с продукцией АО «Югорский лесопромышленный холдинг» выдвинулся в КНР. «Сегодня из Нягани отправился первый контейнерный поезд по направлению в Китай. „ЛВЛ-Югра“, подразделение АО „Югорский лесопромышленный холдинг“, расширяет новые рынки сбыта собственной продукции», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Ямашев добавил, что к запуску нового логистического маршрута готовились четыре года. Он назвал это событие прорывом в экономике региона. В планах развития региона строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, соединяющей Югру и Китай. В стратегии развития Сибири до 2035 года есть намерение продлить тупиковую железнодорожную ветку из Нижневартовска до Белого Яра (Томская область), а затем из Таштагола Кемеровской области можно будет добраться в Урумчи (Китай). Принять решение о реализации проекта российское правительство должно в 2025 году.

В Нягани (ХМАО) 10 февраля начались контейнерные перевозки в Китай. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что первый поезд с продукцией АО «Югорский лесопромышленный холдинг» выдвинулся в КНР. «Сегодня из Нягани отправился первый контейнерный поезд по направлению в Китай. „ЛВЛ-Югра“, подразделение АО „Югорский лесопромышленный холдинг“, расширяет новые рынки сбыта собственной продукции», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Ямашев добавил, что к запуску нового логистического маршрута готовились четыре года. Он назвал это событие прорывом в экономике региона. В планах развития региона строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, соединяющей Югру и Китай. В стратегии развития Сибири до 2035 года есть намерение продлить тупиковую железнодорожную ветку из Нижневартовска до Белого Яра (Томская область), а затем из Таштагола Кемеровской области можно будет добраться в Урумчи (Китай). Принять решение о реализации проекта российское правительство должно в 2025 году.