09 февраля 2024

Из города ХМАО в Китай отправился первый контейнерный поезд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Южноуральский ТЛК. Челябинск., контейнер, жд
Югорские предприятия расширяют рынки сбыта своей продукции Фото:

В Нягани (ХМАО) 10 февраля начались контейнерные перевозки в Китай. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что первый поезд с продукцией АО «Югорский лесопромышленный холдинг» выдвинулся в КНР.

«Сегодня из Нягани отправился первый контейнерный поезд по направлению в Китай. „ЛВЛ-Югра“, подразделение АО „Югорский лесопромышленный холдинг“, расширяет новые рынки сбыта собственной продукции», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Ямашев добавил, что к запуску нового логистического маршрута готовились четыре года. Он назвал это событие прорывом в экономике региона.

В планах развития региона строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, соединяющей Югру и Китай. В стратегии развития Сибири до 2035 года есть намерение продлить тупиковую железнодорожную ветку из Нижневартовска до Белого Яра (Томская область), а затем из Таштагола Кемеровской области можно будет добраться в Урумчи (Китай). Принять решение о реализации проекта российское правительство должно в 2025 году.

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В Нягани (ХМАО) 10 февраля начались контейнерные перевозки в Китай. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что первый поезд с продукцией АО «Югорский лесопромышленный холдинг» выдвинулся в КНР. «Сегодня из Нягани отправился первый контейнерный поезд по направлению в Китай. „ЛВЛ-Югра“, подразделение АО „Югорский лесопромышленный холдинг“, расширяет новые рынки сбыта собственной продукции», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Ямашев добавил, что к запуску нового логистического маршрута готовились четыре года. Он назвал это событие прорывом в экономике региона. В планах развития региона строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, соединяющей Югру и Китай. В стратегии развития Сибири до 2035 года есть намерение продлить тупиковую железнодорожную ветку из Нижневартовска до Белого Яра (Томская область), а затем из Таштагола Кемеровской области можно будет добраться в Урумчи (Китай). Принять решение о реализации проекта российское правительство должно в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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