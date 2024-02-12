Свердловчанин купил самый крупный бриллиант в Сбербанке

Житель Свердловской области в декабре 2023 года приобрел самый крупный драгоценный камень в Сбербанке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе банка.
«В Свердловской области в декабре Сбер продал самый крупный бриллиант за 2023 год — драгоценный камень массой 12,22 карата», — говорится в сообщении. Сумма сделки и подробности остаются нераскрыты.
Бриллианты в Сбере можно купить с июня 2023 года. По словам экспертов, они стали очень популярным активом для долгосрочных инвестиций после отмены налога на продажу банками. Цены на крупные камни меньше подвержены краткосрочным рыночным колебаниям и сохраняют устойчивую тенденцию к росту в долгосрочной перспективе благодаря их ограниченному предложению на рынке.
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