Свердловчанин купил самый крупный бриллиант в Сбербанке

12 февраля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Свердловчанин купил в Сбербанке камень массой 12,22 карата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Свердловской области в декабре 2023 года приобрел самый крупный драгоценный камень в Сбербанке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе банка. «В Свердловской области в декабре Сбер продал самый крупный бриллиант за 2023 год — драгоценный камень массой 12,22 карата», — говорится в сообщении. Сумма сделки и подробности остаются нераскрыты. Бриллианты в Сбере можно купить с июня 2023 года. По словам экспертов, они стали очень популярным активом для долгосрочных инвестиций после отмены налога на продажу банками. Цены на крупные камни меньше подвержены краткосрочным рыночным колебаниям и сохраняют устойчивую тенденцию к росту в долгосрочной перспективе благодаря их ограниченному предложению на рынке.

Житель Свердловской области в декабре 2023 года приобрел самый крупный драгоценный камень в Сбербанке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе банка. «В Свердловской области в декабре Сбер продал самый крупный бриллиант за 2023 год — драгоценный камень массой 12,22 карата», — говорится в сообщении. Сумма сделки и подробности остаются нераскрыты. Бриллианты в Сбере можно купить с июня 2023 года. По словам экспертов, они стали очень популярным активом для долгосрочных инвестиций после отмены налога на продажу банками. Цены на крупные камни меньше подвержены краткосрочным рыночным колебаниям и сохраняют устойчивую тенденцию к росту в долгосрочной перспективе благодаря их ограниченному предложению на рынке.