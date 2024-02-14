Мишустин наращивает экспорт товаров на фоне санкций благодаря их качеству

14 февраля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что качество российской продукции должно оставаться в центре внимания Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российский экспорт активно развивается, несмотря на санкции Запада. Во многом успешная торговля отечественной продукцией обусловлена качеством товаров. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником. «Экспорт на сегодняшний день серьезно развивается. Отечественные производители активно выходят на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, при этом у каждой страны есть свои требования к продукции и аккредитации», — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства. Премьер-министр уточнил, что экспортеры из РФ занимают прочные позиции во многих отраслях мировой торговли благодаря качеству производимой продукции. «Именно качество должно оставаться в центре внимания Росаккредитации, чтобы „Сделано в России“ было синонимом слов „качественно, удобно, надежно“», — подчеркнул Мишустин. Он также сказал Скрыпнику, что он отвечает за безопасность товаров, которые приобретают потребители.

Российский экспорт активно развивается, несмотря на санкции Запада. Во многом успешная торговля отечественной продукцией обусловлена качеством товаров. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником. «Экспорт на сегодняшний день серьезно развивается. Отечественные производители активно выходят на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, при этом у каждой страны есть свои требования к продукции и аккредитации», — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства. Премьер-министр уточнил, что экспортеры из РФ занимают прочные позиции во многих отраслях мировой торговли благодаря качеству производимой продукции. «Именно качество должно оставаться в центре внимания Росаккредитации, чтобы „Сделано в России“ было синонимом слов „качественно, удобно, надежно“», — подчеркнул Мишустин. Он также сказал Скрыпнику, что он отвечает за безопасность товаров, которые приобретают потребители.