Вопрос о выходе РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще не решен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Ларвов.
«Вопрос о выходе РФ из ОБСЕ пока не обсуждался, но он висит в воздухе», — заявил Лавров на «правительственном часе». Его слова приводятся
Он отметил, что попытки западных стран лишить голоса делегацию РФ в ПА ОБСЕ вызывают возмущения. Он напомнил, что ранее не хотели выдавать визы российским политикам.
Сергей Лавров убежден, что ОБСЕ деградирует. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец сообщил, что необходимо сохранять присутствие РФ в ОБСЕ и не уступать площадку конкурентам.
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