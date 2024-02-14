Лавров заявил, что вопрос о выходе России из ОБСЕ «висит в воздухе». Видео

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, топ, лавров сергей
Сергей Лавров сообщил, что ОБСЕ не давал визы делегации РФ Фото:

Вопрос о выходе РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще не решен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Ларвов.

«Вопрос о выходе РФ из ОБСЕ пока не обсуждался, но он висит в воздухе», — заявил Лавров на «правительственном часе». Его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он отметил, что попытки западных стран лишить голоса делегацию РФ в ПА ОБСЕ вызывают возмущения. Он напомнил, что ранее не хотели выдавать визы российским политикам.

Сергей Лавров убежден, что ОБСЕ деградирует. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец сообщил, что необходимо сохранять присутствие РФ в ОБСЕ и не уступать площадку конкурентам.

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Вопрос о выходе РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще не решен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Ларвов. «Вопрос о выходе РФ из ОБСЕ пока не обсуждался, но он висит в воздухе», — заявил Лавров на «правительственном часе». Его слова приводятся на сайте Госдумы. Он отметил, что попытки западных стран лишить голоса делегацию РФ в ПА ОБСЕ вызывают возмущения. Он напомнил, что ранее не хотели выдавать визы российским политикам. Сергей Лавров убежден, что ОБСЕ деградирует. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец сообщил, что необходимо сохранять присутствие РФ в ОБСЕ и не уступать площадку конкурентам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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