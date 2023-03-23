В МИД РФ обозначили свою позицию насчет выхода из ОБСЕ

В России заявили о необходимости сохранить членство в ОБСЕ

24 марта 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

В российском МИД сообщили, что Россия еще не планирует выходить из ОБСЕ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Нужно сохранять присутствие России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и не уступать площадку конкурентам. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. «Вы спросите: если в ОБСЕ все так плачевно, какой смысл продолжать в ней участвовать? Нужно, мол, действительно хлопнуть дверью и уйти. Можно. Всегда успеем. Но такое решение не будет способствовать устранению накопившихся проблем в области безопасности и снижению напряженности в Евро-Атлантике», — сказал Корбинец в беседе с ТАСС. По его мнению, некоторым недружественным государствам — участникам ОБСЕ «очень бы хотелось развития событий именно по такому сценарию». «Уход нашей страны из ОБСЕ подавался бы ими в качестве крупной дипломатической победы», — считает политик. Вместе с тем и внутри российского общества слышны призывы покинуть организацию, так как есть определенное разочарование в ее деятельности, указал он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что ОБСЕ деградирует. Он обвинил организацию в двойных стандартах. В Кремле отметили, что там теряют свою эффективность. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что организация не справилась со своими задачами. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что Россия должна остаться членом организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нужно сохранять присутствие России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и не уступать площадку конкурентам. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. «Вы спросите: если в ОБСЕ все так плачевно, какой смысл продолжать в ней участвовать? Нужно, мол, действительно хлопнуть дверью и уйти. Можно. Всегда успеем. Но такое решение не будет способствовать устранению накопившихся проблем в области безопасности и снижению напряженности в Евро-Атлантике», — сказал Корбинец в беседе с ТАСС. По его мнению, некоторым недружественным государствам — участникам ОБСЕ «очень бы хотелось развития событий именно по такому сценарию». «Уход нашей страны из ОБСЕ подавался бы ими в качестве крупной дипломатической победы», — считает политик. Вместе с тем и внутри российского общества слышны призывы покинуть организацию, так как есть определенное разочарование в ее деятельности, указал он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что ОБСЕ деградирует. Он обвинил организацию в двойных стандартах. В Кремле отметили, что там теряют свою эффективность. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что организация не справилась со своими задачами. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что Россия должна остаться членом организации.