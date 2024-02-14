14 февраля 2024

В школах Челябинска отменили занятия из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, дым, холод, зима, пар, мороз, туман
Для учащихся 10-х и 11-х классов учебу отменять не стали Фото:

Сегодня, 15 февраля, в связи с морозами отменяются занятия в школах Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Занятия в школах Челябинска отменяются с 1-й по 9-й класс первой смены. И с 1-й по 4-й класс второй смены», — говорится в сообщении мэрии.

До минус 40 градусов понизится температура в ряде районов Челябинской области в ближайшие двое суток. Экстренное предупреждение опубликовал 14 февраля региональный гидрометеоцентр.

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Сегодня, 15 февраля, в связи с морозами отменяются занятия в школах Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Занятия в школах Челябинска отменяются с 1-й по 9-й класс первой смены. И с 1-й по 4-й класс второй смены», — говорится в сообщении мэрии. До минус 40 градусов понизится температура в ряде районов Челябинской области в ближайшие двое суток. Экстренное предупреждение опубликовал 14 февраля региональный гидрометеоцентр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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