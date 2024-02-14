В школах Челябинска отменили занятия из-за морозов

Для учащихся 10-х и 11-х классов учебу отменять не стали
Сегодня, 15 февраля, в связи с морозами отменяются занятия в школах Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Занятия в школах Челябинска отменяются с 1-й по 9-й класс первой смены. И с 1-й по 4-й класс второй смены», — говорится в сообщении мэрии.
До минус 40 градусов понизится температура в ряде районов Челябинской области в ближайшие двое суток. Экстренное предупреждение опубликовал 14 февраля региональный гидрометеоцентр.
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