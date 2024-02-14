14 февраля 2024

Из Челябинской области не выпустили две тонны апельсинов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
Апельсины пытались вывезти без необходимых документов Фото:

На таможенном пункте «Бугристое» Челябинской области остановили незаконный вывоз двух тонн апельсинов в Республику Казахстан. Партию везли на фурах из Москвы, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ предотвратили незаконный вывоз двух тонн цитрусовых. В грузовом отсеке фуры было обнаружено 100 ящиков цитрусовых по 20 кг каждый», — сообщил замначальника таможни Станислав Васев.

Фуры вернули на территорию Россию и направили информацию в региональный Россельхознадзор. Причиной отказа в пропуске стало отсутствие фитосанитарного сертификата на груз.

Две тонны цитрусовых были расфасованы в 20 килограммовые ящики
Две тонны цитрусовых были расфасованы в 20 килограммовые ящики

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На таможенном пункте «Бугристое» Челябинской области остановили незаконный вывоз двух тонн апельсинов в Республику Казахстан. Партию везли на фурах из Москвы, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ предотвратили незаконный вывоз двух тонн цитрусовых. В грузовом отсеке фуры было обнаружено 100 ящиков цитрусовых по 20 кг каждый», — сообщил замначальника таможни Станислав Васев. Фуры вернули на территорию Россию и направили информацию в региональный Россельхознадзор. Причиной отказа в пропуске стало отсутствие фитосанитарного сертификата на груз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...