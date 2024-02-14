Апельсины пытались вывезти без необходимых документов
На таможенном пункте «Бугристое» Челябинской области остановили незаконный вывоз двух тонн апельсинов в Республику Казахстан. Партию везли на фурах из Москвы, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ предотвратили незаконный вывоз двух тонн цитрусовых. В грузовом отсеке фуры было обнаружено 100 ящиков цитрусовых по 20 кг каждый», — сообщил замначальника таможни Станислав Васев.
Фуры вернули на территорию Россию и направили информацию в региональный Россельхознадзор. Причиной отказа в пропуске стало отсутствие фитосанитарного сертификата на груз.
Две тонны цитрусовых были расфасованы в 20 килограммовые ящики
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