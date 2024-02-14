Челябинец покончил с собой после смерти супруги

В Варненском районе Челябинской области мужчина покончил с собой после смерти своей супруги от обморожения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Пожилая супружеская пара выпивала. После они уснули. Когда глава семейства проснулся, то обнаружил, что его супруга замерзла во сне. Затем он наложил на себя руки», — рассказал источник.
По данным URA.RU, трупы супругов обнаружила соседка. Пара долгое время не показывалась на людях, печь в доме также никто не топил. Соседка пришла проверить их и наткнулась на жуткую картину.
Признаков криминала на телах пенсионеров не обнаружено. Они отправлены на судмедэкспертизу.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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