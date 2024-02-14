14 февраля 2024

Челябинец покончил с собой после смерти супруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Трупы пенсионеров обнаружила соседка Фото:

В Варненском районе Челябинской области мужчина покончил с собой после смерти своей супруги от обморожения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Пожилая супружеская пара выпивала. После они уснули. Когда глава семейства проснулся, то обнаружил, что его супруга замерзла во сне. Затем он наложил на себя руки», — рассказал источник.

По данным URA.RU, трупы супругов обнаружила соседка. Пара долгое время не показывалась на людях, печь в доме также никто не топил. Соседка пришла проверить их и наткнулась на жуткую картину.

Признаков криминала на телах пенсионеров не обнаружено. Они отправлены на судмедэкспертизу.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Варненском районе Челябинской области мужчина покончил с собой после смерти своей супруги от обморожения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Пожилая супружеская пара выпивала. После они уснули. Когда глава семейства проснулся, то обнаружил, что его супруга замерзла во сне. Затем он наложил на себя руки», — рассказал источник. По данным URA.RU, трупы супругов обнаружила соседка. Пара долгое время не показывалась на людях, печь в доме также никто не топил. Соседка пришла проверить их и наткнулась на жуткую картину. Признаков криминала на телах пенсионеров не обнаружено. Они отправлены на судмедэкспертизу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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