Избирком ХМАО начал поквартирный обход жителей в преддверии выборов президента РФ

В Ханты-Мансийском автономном округе 17 февраля стартовал поквартирный обход граждан для информирования жителей о предстоящих выборах президента России. Об этом окружной избирком сообщил в соцсети.
«Сегодня члены участковых избирательных комиссий (УИК) начали подомовой обход югорчан с целью информирования о предстоящих выборах Президента России», — сообщается в telegram-канале избиркома Югры. Мероприятие продлится до 7 марта.
Особое внимание уделено доступности информации о выборах для всех категорий граждан, в том числе с ограничениями по здоровью. Так, глухие и слабослышащие югорчане могут воспользоваться услугой онлайн-сурдоперевода. При помощи планшета или смартфона члены УИК свяжутся с сурдопереводчиком, который дистанционно на русском жестовом языке расскажет всю необходимую информацию о выборах.
Президентские выборы пройдут в РФ с 15 по 17 марта 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
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