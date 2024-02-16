Избирком ХМАО начал поквартирный обход жителей в преддверии выборов президента РФ

Избирком ХМАО: стартовал поквартирный обход граждан перед выборами президента РФ

17 февраля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Обход югорчан продлится до 7 марта 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Ханты-Мансийском автономном округе 17 февраля стартовал поквартирный обход граждан для информирования жителей о предстоящих выборах президента России. Об этом окружной избирком сообщил в соцсети. «Сегодня члены участковых избирательных комиссий (УИК) начали подомовой обход югорчан с целью информирования о предстоящих выборах Президента России», — сообщается в telegram-канале избиркома Югры. Мероприятие продлится до 7 марта. Особое внимание уделено доступности информации о выборах для всех категорий граждан, в том числе с ограничениями по здоровью. Так, глухие и слабослышащие югорчане могут воспользоваться услугой онлайн-сурдоперевода. При помощи планшета или смартфона члены УИК свяжутся с сурдопереводчиком, который дистанционно на русском жестовом языке расскажет всю необходимую информацию о выборах. Президентские выборы пройдут в РФ с 15 по 17 марта 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

В Ханты-Мансийском автономном округе 17 февраля стартовал поквартирный обход граждан для информирования жителей о предстоящих выборах президента России. Об этом окружной избирком сообщил в соцсети. «Сегодня члены участковых избирательных комиссий (УИК) начали подомовой обход югорчан с целью информирования о предстоящих выборах Президента России», — сообщается в telegram-канале избиркома Югры. Мероприятие продлится до 7 марта. Особое внимание уделено доступности информации о выборах для всех категорий граждан, в том числе с ограничениями по здоровью. Так, глухие и слабослышащие югорчане могут воспользоваться услугой онлайн-сурдоперевода. При помощи планшета или смартфона члены УИК свяжутся с сурдопереводчиком, который дистанционно на русском жестовом языке расскажет всю необходимую информацию о выборах. Президентские выборы пройдут в РФ с 15 по 17 марта 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.