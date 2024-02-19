В ХМАО будут бесплатно стерилизовать домашних питомцев. Список

20 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

27 февраля в государственных ветклиниках ХМАО бесплатно кастрируют домашних питомцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В последний вторник февраля государственные ветклиники ХМАО будут бесплатно стерилизовать питомцев. Окружная ветеринарная служба сообщила, что акция приурочена ко Всемирному дню стерилизации (кастрации) домашних животных. «Всемирный день кастрации домашних животных ежегодно проводится в последний вторник февраля: 27 февраля 2024 года акция SpayDay пройдет в десятый раз в России и в 30-й раз — в мире. Бесплатная стерилизация будет проходить в 20-ти государственных ветеринарных клиниках региона», — сообщила Ветеринарная служба ХМАО на официальном сайте. На портале ветслужбы можно подать заявку на процедуру. Бесплатную стерилизацию будет проводить в следующих клиниках: г. Советский, ул. Молодежная 38;

пгт. Междуреченский, ул. Кедровая 14;

г. Урай, мкр. 1Д, д. 65а;

пгт. Кондинское ул. Крупская 86;

г. Нягань, ул. Юбилейная, д. 45;

г. Ханты-Мансийск ул. Рознина д. 64;

г. Сургут, ул. Профсоюзов 29/1;

г. Когалым, ул. Молодежная, 9-1;

г. Лянтор, ул. Набережная, 24;

п. Нижнесортымский, пер. Таежный;

п. Белый Яр ул. Лесная, 19а;

г. Нефтеюганск, ул. Жилая, д. 14;

г. Пыть-Ях, мкр.2, д. 17;

г. п. Пойковский, мкр.3, д. 75а;

г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 24;

г. Покачи ул. Комсомольская, 3 а;

г. Лангепас, ул. Мира, 34;

г. Радужный 2 мкр, стр. 15А;

г. п. Березово, переулок Совхозный, 10;

г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 22. Ранее URA.RU писало, что ветеринара из Сургута обвинили в гибели щенка. Через три дня после прививки животное погибло.

В последний вторник февраля государственные ветклиники ХМАО будут бесплатно стерилизовать питомцев. Окружная ветеринарная служба сообщила, что акция приурочена ко Всемирному дню стерилизации (кастрации) домашних животных. «Всемирный день кастрации домашних животных ежегодно проводится в последний вторник февраля: 27 февраля 2024 года акция SpayDay пройдет в десятый раз в России и в 30-й раз — в мире. Бесплатная стерилизация будет проходить в 20-ти государственных ветеринарных клиниках региона», — сообщила Ветеринарная служба ХМАО на официальном сайте. На портале ветслужбы можно подать заявку на процедуру. Бесплатную стерилизацию будет проводить в следующих клиниках: Ранее URA.RU писало, что ветеринара из Сургута обвинили в гибели щенка. Через три дня после прививки животное погибло.