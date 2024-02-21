Shot: российских туристов не пускают за рубеж из-за двух цифр в загранпаспортах. Фото

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Туристов могут не пустить за границу из-за неправильного шрифта цифр в паспортах Фото:

Российских туристов не пропускают на паспортном контроле из-за неправильно пропечатанных цифр в загранпаспортах. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Российские туристы столкнулись с новой проблемой на границе. Их массово разворачивают из-за бракованных загранпаспортов», — говорится в канале.

На это пожаловались туристы с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые были выданы в 2023—2024 годах. Турагенты рассказывали, что во время печати иногда возникал технический сбой. Из-за него несколько цифр появлялись в документе с другим шрифтом. Основные претензии к единице, которая должна быть без черточки снизу.

Shot уверен, что ужесточение на паспортном контроле произошло после новых правил, которые ввело правительство России. В документы описаны случаи брака, среди которых неправильный шрифт и опечатки.

Новые правила правительства в отношении загранпаспортов
Новые правила правительства в отношении загранпаспортов
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Российских туристов не пропускают на паспортном контроле из-за неправильно пропечатанных цифр в загранпаспортах. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Российские туристы столкнулись с новой проблемой на границе. Их массово разворачивают из-за бракованных загранпаспортов», — говорится в канале. На это пожаловались туристы с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые были выданы в 2023—2024 годах. Турагенты рассказывали, что во время печати иногда возникал технический сбой. Из-за него несколько цифр появлялись в документе с другим шрифтом. Основные претензии к единице, которая должна быть без черточки снизу. Shot уверен, что ужесточение на паспортном контроле произошло после новых правил, которые ввело правительство России. В документы описаны случаи брака, среди которых неправильный шрифт и опечатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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