Российских туристов не пропускают на паспортном контроле из-за неправильно пропечатанных цифр в загранпаспортах. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Российские туристы столкнулись с новой проблемой на границе. Их массово разворачивают из-за бракованных загранпаспортов», — говорится в канале.
На это пожаловались туристы с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые были выданы в 2023—2024 годах. Турагенты рассказывали, что во время печати иногда возникал технический сбой. Из-за него несколько цифр появлялись в документе с другим шрифтом. Основные претензии к единице, которая должна быть без черточки снизу.
Shot уверен, что ужесточение на паспортном контроле произошло после новых правил, которые ввело правительство России. В документы описаны случаи брака, среди которых неправильный шрифт и опечатки.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.