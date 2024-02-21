Shot: российских туристов не пускают за рубеж из-за двух цифр в загранпаспортах. Фото

21 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Туристов могут не пустить за границу из-за неправильного шрифта цифр в паспортах Фото: Анна Майорова © URA.RU Российских туристов не пропускают на паспортном контроле из-за неправильно пропечатанных цифр в загранпаспортах. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Российские туристы столкнулись с новой проблемой на границе. Их массово разворачивают из-за бракованных загранпаспортов», — говорится в канале. На это пожаловались туристы с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые были выданы в 2023—2024 годах. Турагенты рассказывали, что во время печати иногда возникал технический сбой. Из-за него несколько цифр появлялись в документе с другим шрифтом. Основные претензии к единице, которая должна быть без черточки снизу. Shot уверен, что ужесточение на паспортном контроле произошло после новых правил, которые ввело правительство России. В документы описаны случаи брака, среди которых неправильный шрифт и опечатки. Новые правила правительства в отношении загранпаспортов Фото: telegram-канал Shot / https://t.me/shot_shot/62767

Российских туристов не пропускают на паспортном контроле из-за неправильно пропечатанных цифр в загранпаспортах. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Российские туристы столкнулись с новой проблемой на границе. Их массово разворачивают из-за бракованных загранпаспортов», — говорится в канале. На это пожаловались туристы с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые были выданы в 2023—2024 годах. Турагенты рассказывали, что во время печати иногда возникал технический сбой. Из-за него несколько цифр появлялись в документе с другим шрифтом. Основные претензии к единице, которая должна быть без черточки снизу. Shot уверен, что ужесточение на паспортном контроле произошло после новых правил, которые ввело правительство России. В документы описаны случаи брака, среди которых неправильный шрифт и опечатки.