В Екатеринбурге за год увеличилось число смертельных аварий

21 февраля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

В полиции Екатеринбурга отчитались о ДТП за прошлый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге за 2023 год почти на 7% выросло количество смертельных ДТП. Это следует из отчета по итогам работы городского УМВД в прошедшем году. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «При незначительном снижении количества ДТП (2,4%; с 1143 до 1135), число погибших в ДТП граждан увеличилось на 6,7% (с 60 до 64). Число аварий, в которых пострадали дети, снизилось со 157 до 146», — говорится в отчете ведомства. Количество аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось на 4,9%. В 2023-м в ДТП погиб один ребенок, как и годом ранее. «Данное направление деятельности стоит на особом контроле руководства УМВД», — отметили силовики. Они добавили, что в прошлом году почти 140 тысяч человек нарушили правила дорожного движения. Более двух тысяч человек были лишены права управления транспортным средством.

В Екатеринбурге за 2023 год почти на 7% выросло количество смертельных ДТП. Это следует из отчета по итогам работы городского УМВД в прошедшем году. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «При незначительном снижении количества ДТП (2,4%; с 1143 до 1135), число погибших в ДТП граждан увеличилось на 6,7% (с 60 до 64). Число аварий, в которых пострадали дети, снизилось со 157 до 146», — говорится в отчете ведомства. Количество аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось на 4,9%. В 2023-м в ДТП погиб один ребенок, как и годом ранее. «Данное направление деятельности стоит на особом контроле руководства УМВД», — отметили силовики. Они добавили, что в прошлом году почти 140 тысяч человек нарушили правила дорожного движения. Более двух тысяч человек были лишены права управления транспортным средством.