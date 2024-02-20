20 февраля 2024

В Екатеринбурге за год увеличилось число смертельных аварий

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, дтп, авария, дорожно-транспортное проишествие
В полиции Екатеринбурга отчитались о ДТП за прошлый год Фото:

В Екатеринбурге за 2023 год почти на 7% выросло количество смертельных ДТП. Это следует из отчета по итогам работы городского УМВД в прошедшем году. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«При незначительном снижении количества ДТП (2,4%; с 1143 до 1135), число погибших в ДТП граждан увеличилось на 6,7% (с 60 до 64). Число аварий, в которых пострадали дети, снизилось со 157 до 146», — говорится в отчете ведомства. Количество аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось на 4,9%.

В 2023-м в ДТП погиб один ребенок, как и годом ранее. «Данное направление деятельности стоит на особом контроле руководства УМВД», — отметили силовики.

Они добавили, что в прошлом году почти 140 тысяч человек нарушили правила дорожного движения. Более двух тысяч человек были лишены права управления транспортным средством.

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В Екатеринбурге за 2023 год почти на 7% выросло количество смертельных ДТП. Это следует из отчета по итогам работы городского УМВД в прошедшем году. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «При незначительном снижении количества ДТП (2,4%; с 1143 до 1135), число погибших в ДТП граждан увеличилось на 6,7% (с 60 до 64). Число аварий, в которых пострадали дети, снизилось со 157 до 146», — говорится в отчете ведомства. Количество аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось на 4,9%. В 2023-м в ДТП погиб один ребенок, как и годом ранее. «Данное направление деятельности стоит на особом контроле руководства УМВД», — отметили силовики. Они добавили, что в прошлом году почти 140 тысяч человек нарушили правила дорожного движения. Более двух тысяч человек были лишены права управления транспортным средством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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