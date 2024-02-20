В ХМАО рухнули цены на авиабилеты в Москву на большие выходные

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены авиабилетов до Москвы на трехдневных выходных, которые приурочены к 23 Февраля и 8 Марта. Стоимость перелетов из Сургута в столицу на уикенды начинаются с 3,5 тысячи рублей.
«Перелет из Сургута в Москву 23 февраля обойдется в 7 тысяч рублей в одну сторону. А рейс на 24 февраля стоит менее пяти тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Билеты на более ранние даты обойдутся около 11-13 тысяч рублей.
Стоимость перелета из Сургута в Москву 8 марта тем временем обойдется еще дешевле. Сейчас перелет в одну сторону стоит менее 3,5 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых зарубежных авианаправлениях для жителей ХМАО в марте. Среди них находятся Узбекистан, Киргизия и Армения.
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