20 февраля 2024

В ХМАО рухнули цены на авиабилеты в Москву на большие выходные

Авиабилеты из ХМАО в Москву на большие выходные к 23 Февраля упали в цене
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Авиабилеты из Сургута в Москву на большие выходные упали в цене Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены авиабилетов до Москвы на трехдневных выходных, которые приурочены к 23 Февраля и 8 Марта. Стоимость перелетов из Сургута в столицу на уикенды начинаются с 3,5 тысячи рублей.

«Перелет из Сургута в Москву 23 февраля обойдется в 7 тысяч рублей в одну сторону. А рейс на 24 февраля стоит менее пяти тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Билеты на более ранние даты обойдутся около 11-13 тысяч рублей.

Стоимость перелета из Сургута в Москву 8 марта тем временем обойдется еще дешевле. Сейчас перелет в одну сторону стоит менее 3,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых зарубежных авианаправлениях для жителей ХМАО в марте. Среди них находятся Узбекистан, Киргизия и Армения.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены авиабилетов до Москвы на трехдневных выходных, которые приурочены к 23 Февраля и 8 Марта. Стоимость перелетов из Сургута в столицу на уикенды начинаются с 3,5 тысячи рублей. «Перелет из Сургута в Москву 23 февраля обойдется в 7 тысяч рублей в одну сторону. А рейс на 24 февраля стоит менее пяти тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Билеты на более ранние даты обойдутся около 11-13 тысяч рублей. Стоимость перелета из Сургута в Москву 8 марта тем временем обойдется еще дешевле. Сейчас перелет в одну сторону стоит менее 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых зарубежных авианаправлениях для жителей ХМАО в марте. Среди них находятся Узбекистан, Киргизия и Армения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...