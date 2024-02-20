Развлечения Туризм В ХМАО рухнули цены на авиабилеты в Москву на большие выходные Авиабилеты из ХМАО в Москву на большие выходные к 23 Февраля упали в цене 21 февраля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 + Авиабилеты из Сургута в Москву на большие выходные упали в цене Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены авиабилетов до Москвы на трехдневных выходных, которые приурочены к 23 Февраля и 8 Марта. Стоимость перелетов из Сургута в столицу на уикенды начинаются с 3,5 тысячи рублей. «Перелет из Сургута в Москву 23 февраля обойдется в 7 тысяч рублей в одну сторону. А рейс на 24 февраля стоит менее пяти тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Билеты на более ранние даты обойдутся около 11-13 тысяч рублей. Стоимость перелета из Сургута в Москву 8 марта тем временем обойдется еще дешевле. Сейчас перелет в одну сторону стоит менее 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых зарубежных авианаправлениях для жителей ХМАО в марте. Среди них находятся Узбекистан, Киргизия и Армения. В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены авиабилетов до Москвы на трехдневных выходных, которые приурочены к 23 Февраля и 8 Марта. Стоимость перелетов из Сургута в столицу на уикенды начинаются с 3,5 тысячи рублей. «Перелет из Сургута в Москву 23 февраля обойдется в 7 тысяч рублей в одну сторону. А рейс на 24 февраля стоит менее пяти тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Билеты на более ранние даты обойдутся около 11-13 тысяч рублей. Стоимость перелета из Сургута в Москву 8 марта тем временем обойдется еще дешевле. Сейчас перелет в одну сторону стоит менее 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых зарубежных авианаправлениях для жителей ХМАО в марте. Среди них находятся Узбекистан, Киргизия и Армения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям