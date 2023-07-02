Задержанного ФСБ челябинского экс-депутата отправили в колонию

03 июля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Кумара Айткалиева отправили в колонию на пять лет Фото: Павел Сидоров © URA.RU Центральный райсуд Челябинска отправил за решетку бывшего депутата горсобрания Трехгорного Кумара Айткалиева, задержанного региональным УФСБ по обвинению в многомиллионном мошенничестве при исполнении государственных контрактов с оборонными предприятиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда 3 июля, бывший чиновник пробудет в колонии пять лет. «Приговором суда Айткалиеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначен штраф на сумму в 500 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд также удовлетворил гражданские иски Росатома и министерства промышленности и торговли РФ к Айткалиеву. Первому он должен выплатить 8,7 миллиона рублей, второму — 28 миллионов 409 тысяч. Сотрудники УФСБ по региону задержали Айткалиева в октябре 2021 года. По версии следствия, он, будучи учредителем нескольких фирм, самой крупной из которых является известное миллиардными контрактами ЗАО «Уралспецмонтаж», в 2016—2020 годах подавал фиктивные документы о выполнении госконтрактов. При этом сумма ущерба превысила 50 млн рублей.

Центральный райсуд Челябинска отправил за решетку бывшего депутата горсобрания Трехгорного Кумара Айткалиева, задержанного региональным УФСБ по обвинению в многомиллионном мошенничестве при исполнении государственных контрактов с оборонными предприятиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда 3 июля, бывший чиновник пробудет в колонии пять лет. «Приговором суда Айткалиеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначен штраф на сумму в 500 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд также удовлетворил гражданские иски Росатома и министерства промышленности и торговли РФ к Айткалиеву. Первому он должен выплатить 8,7 миллиона рублей, второму — 28 миллионов 409 тысяч. Сотрудники УФСБ по региону задержали Айткалиева в октябре 2021 года. По версии следствия, он, будучи учредителем нескольких фирм, самой крупной из которых является известное миллиардными контрактами ЗАО «Уралспецмонтаж», в 2016—2020 годах подавал фиктивные документы о выполнении госконтрактов. При этом сумма ущерба превысила 50 млн рублей.