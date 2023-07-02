02 июля 2023

Задержанного ФСБ челябинского экс-депутата отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Кумару Айткалиеву, Челябинск, Айткалиев
Кумара Айткалиева отправили в колонию на пять лет Фото:

Центральный райсуд Челябинска отправил за решетку бывшего депутата горсобрания Трехгорного Кумара Айткалиева, задержанного региональным УФСБ по обвинению в многомиллионном мошенничестве при исполнении государственных контрактов с оборонными предприятиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда 3 июля, бывший чиновник пробудет в колонии пять лет.

«Приговором суда Айткалиеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначен штраф на сумму в 500 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Суд также удовлетворил гражданские иски Росатома и министерства промышленности и торговли РФ к Айткалиеву. Первому он должен выплатить 8,7 миллиона рублей, второму — 28 миллионов 409 тысяч.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Айткалиева в октябре 2021 года. По версии следствия, он, будучи учредителем нескольких фирм, самой крупной из которых является известное миллиардными контрактами ЗАО «Уралспецмонтаж», в 2016—2020 годах подавал фиктивные документы о выполнении госконтрактов. При этом сумма ущерба превысила 50 млн рублей.

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Центральный райсуд Челябинска отправил за решетку бывшего депутата горсобрания Трехгорного Кумара Айткалиева, задержанного региональным УФСБ по обвинению в многомиллионном мошенничестве при исполнении государственных контрактов с оборонными предприятиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда 3 июля, бывший чиновник пробудет в колонии пять лет. «Приговором суда Айткалиеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначен штраф на сумму в 500 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд также удовлетворил гражданские иски Росатома и министерства промышленности и торговли РФ к Айткалиеву. Первому он должен выплатить 8,7 миллиона рублей, второму — 28 миллионов 409 тысяч. Сотрудники УФСБ по региону задержали Айткалиева в октябре 2021 года. По версии следствия, он, будучи учредителем нескольких фирм, самой крупной из которых является известное миллиардными контрактами ЗАО «Уралспецмонтаж», в 2016—2020 годах подавал фиктивные документы о выполнении госконтрактов. При этом сумма ущерба превысила 50 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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