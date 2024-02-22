Куйвашев дал министрам три задания после визита Путина

Евгений Куйвашев сделал особый упор на сферу образования после визита президента в регион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал три поручения правительству и главам муниципалитетов по итогам визита президента России Владимира Путина в регион. Особый упор глава Среднего Урала сделал на сферу образования. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП).

«Евгений Куйвашев поручил министерству образования обеспечить своевременное проведение капремонта в учебных заведениях региона и особое внимание уделить эффективному использованию средств федерального бюджета, направленных на данные цели», — заявили в ДИПе. К слову, капитальный ремонт в 2024 году будет проводиться в 15 школах. На эти работы выделят порядка 1,1 миллиарда рублей.

Также губернатор попросил расширить в школах программу по изучению родного края и знаковых промышленных предприятий области. «В частности, в ближайшее время должен быть проработан вопрос организации школьных экскурсий в выставочный и музейный комплекс „Уралвагонзавода“», — отметили в ДИПе.

Куйвашев дал задание и министерству промышленности и науки региона. Он попросил оказать поддержку проекту по обеспечению высокоскоростных магистралей подвижным составом. «Стартовым этапом проекта станет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом», — сообщили в ДИПе.

Президент России Владимир Путин посещал с рабочим визитом Свердловскую область. Визит президента на нижнетагильский УВЗ начался с экскурсии от гендиректора концерна Александра Потапова и вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Здесь глава государства осмотрел сборочный цех №130 и цех изготовления трансмиссий №115. Старейшая школа на улице Карла Маркса, построенная в 1936 году, стала второй точкой в маршруте Путина. Из Нижнего Тагила глава государства отправился в Верхнюю Пышму на завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара»). Здесь он сел за руль нового троллейбуса «Синара-6254» и осмотрел салон скоростной электрички «Финист». Вся важная информация о визите президента на Урал — в сюжете URA.RU.