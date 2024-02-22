Politico раскрыла, когда Запад планирует закончить конфликт на Украине

Politico: Запад в 2024 году может начать подталкивать Киев к переговорам

22 февраля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Киевский режим будут настраивать на переговоры с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны в 2024 году могут начать подталкивать Киев к переговорам с Москвой о заморозке конфликта. Об этом сообщили в газете Politico. «Говоря об оптимальном исходе для Украины в ближайший год, несколько европейских дипломатов заявили о „стабилизации“ конфликта», — говорится в материале. Западные дипломаты отметили, что Киев будут настраивать на начало переговоров с РФ о заморозке конфликта. В статье подчеркнули, что у Запада пропадает желание увеличивать финансовую поддержку для Украины. По словам авторов, в Европе надеются возобновить бизнес с РФ после заморозки конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не против мирных переговоров. Он назвал украинские власти «придурками» за отказ от переговоров. Путин отметил, что договариваться необходимо с западными кураторами Украины.

Западные страны в 2024 году могут начать подталкивать Киев к переговорам с Москвой о заморозке конфликта. Об этом сообщили в газете Politico. «Говоря об оптимальном исходе для Украины в ближайший год, несколько европейских дипломатов заявили о „стабилизации“ конфликта», — говорится в материале. Западные дипломаты отметили, что Киев будут настраивать на начало переговоров с РФ о заморозке конфликта. В статье подчеркнули, что у Запада пропадает желание увеличивать финансовую поддержку для Украины. По словам авторов, в Европе надеются возобновить бизнес с РФ после заморозки конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не против мирных переговоров. Он назвал украинские власти «придурками» за отказ от переговоров. Путин отметил, что договариваться необходимо с западными кураторами Украины.