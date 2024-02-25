Baza: полковник запаса обманул ФСБ и похитил 111 млн рублей

В Балашихе полковник запаса Юрий Проценко похитил 111 миллионов рублей, подкупив сотрудника воинской части. Об этом сообщает telegram-канала Baza, отмечая, что среди пострадавших — ФСБ России.
«Свой прибыльный план полковник Юрий Проценко придумал, когда узнал, что ФСБ заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса. Полковник организовал целую преступную схему, в которую вовлек своих подчиненных из приемочной комиссии», — говорится в канале.
Отмечается, что полковник составлял поддельные отчеты о проделанной работе. Согласно им, разработка изделий якобы шла хорошо, а согласование новых сумм продолжалось. Открытое ИП использовалось для того, чтобы выводить деньги. Чтобы никто не лез в операции, Проценко заплатил одному из сотрудников части 1,2 миллиона рублей.
Общая сумма ущерба — 111 миллионов 300 тысяч рублей. Однако спустя время обман скрылся. Проценко признался во всем, стал активно сотрудничать со следствием и отправлять деньги на нужды СВО. В итоге ему дали семь лет тюрьмы и штраф — 500 тысяч.
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