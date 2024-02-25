Baza: полковник запаса обманул ФСБ и похитил 111 млн рублей

25 февраля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Полковник Юрий Проценко был отправлен в тюрьму на семь лет за обман ФСБ и коррупцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Балашихе полковник запаса Юрий Проценко похитил 111 миллионов рублей, подкупив сотрудника воинской части. Об этом сообщает telegram-канала Baza, отмечая, что среди пострадавших — ФСБ России. «Свой прибыльный план полковник Юрий Проценко придумал, когда узнал, что ФСБ заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса. Полковник организовал целую преступную схему, в которую вовлек своих подчиненных из приемочной комиссии», — говорится в канале. Отмечается, что полковник составлял поддельные отчеты о проделанной работе. Согласно им, разработка изделий якобы шла хорошо, а согласование новых сумм продолжалось. Открытое ИП использовалось для того, чтобы выводить деньги. Чтобы никто не лез в операции, Проценко заплатил одному из сотрудников части 1,2 миллиона рублей. Общая сумма ущерба — 111 миллионов 300 тысяч рублей. Однако спустя время обман скрылся. Проценко признался во всем, стал активно сотрудничать со следствием и отправлять деньги на нужды СВО. В итоге ему дали семь лет тюрьмы и штраф — 500 тысяч.

В Балашихе полковник запаса Юрий Проценко похитил 111 миллионов рублей, подкупив сотрудника воинской части. Об этом сообщает telegram-канала Baza, отмечая, что среди пострадавших — ФСБ России. «Свой прибыльный план полковник Юрий Проценко придумал, когда узнал, что ФСБ заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса. Полковник организовал целую преступную схему, в которую вовлек своих подчиненных из приемочной комиссии», — говорится в канале. Отмечается, что полковник составлял поддельные отчеты о проделанной работе. Согласно им, разработка изделий якобы шла хорошо, а согласование новых сумм продолжалось. Открытое ИП использовалось для того, чтобы выводить деньги. Чтобы никто не лез в операции, Проценко заплатил одному из сотрудников части 1,2 миллиона рублей. Общая сумма ущерба — 111 миллионов 300 тысяч рублей. Однако спустя время обман скрылся. Проценко признался во всем, стал активно сотрудничать со следствием и отправлять деньги на нужды СВО. В итоге ему дали семь лет тюрьмы и штраф — 500 тысяч.