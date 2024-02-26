Над пятиклассником издевались одноклассники Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, администрация школы выплатит семье пятиклассника компенсацию за травлю ребенка. Речь идет о сумме 100 тысяч рублей, однако сейчас размер компенсации стороны не устраивает.

«У сына Владимира атопический дерматит, он не заразен. Чтобы ранки не были видны окружающим, сын надел перчатки. Педагог потребовала их снять, а затем сказала „Фу, надень обратно“, что и стало толчком для издевательств. Мы обратились в суд для взыскания средств на лечение последствий травли», — говорит мама ребенка в видеосюжете телекомпании «НТВ».

Над ребенком подшучивали одноклассники, били, толкали с лестницы, даже пытались топить в школьном бассейне. Он получал десятки сообщений с обзывательствами. Из-за этого у пятиклассника начались головные боли, гипертония и заикание. Родители перевели ребенка в другую школу, а затем пошли в суд для взыскания средств на лечение.

Суд встал на сторону родителей и обозначил размер компенсации в 100 тысяч рублей. Сумма не устроила обе стороны конфликта, поэтому разбирательства будут продолжаться.