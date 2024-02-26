26 февраля 2024

Аналитики объяснили причину быстрого роста цен в салонах красоты ХМАО

ЦБ: в ХМАО ускорился рост цен в салонах красоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Изин Дом Сити. Екатеринбург, салон красоты
Подорожание услуг связывают с увеличением расходов предпринимателей на импортные расходники и зарплату Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ускорился рост цен в салонах красоты. Аналитики Центробанка связывают подорожание услуг с увеличенными в январе затратами предпринимателей на импортные расходники и зарплату.

«Из-за роста затрат на импортные расходные материалы и оплату труда парикмахеров ускорился годовой рост цен на модельные стрижки», — говорится на сайте ЦБ. За январь средние цены на рынке услуг по региону в общем увеличились на 8,48% в годовом разрезе. В декабре 2023 года показатель был на уровне 7,38%.

Парфюмерия и косметика по ХМАО в январе тем временем стали дороже, чем годом ранее. В декабре стоимость продукции наоборот снижалась. «В январе 2024 года цены на непродовольственные товары были выше, чем годом ранее, на 1,90%, в декабре 2023 года — на 0,81%», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели региона стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Тогда владельцы салонов отмечали снижение прибыли и говорили о проблемах с раскруткой своего дела.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ускорился рост цен в салонах красоты. Аналитики Центробанка связывают подорожание услуг с увеличенными в январе затратами предпринимателей на импортные расходники и зарплату. «Из-за роста затрат на импортные расходные материалы и оплату труда парикмахеров ускорился годовой рост цен на модельные стрижки», — говорится на сайте ЦБ. За январь средние цены на рынке услуг по региону в общем увеличились на 8,48% в годовом разрезе. В декабре 2023 года показатель был на уровне 7,38%. Парфюмерия и косметика по ХМАО в январе тем временем стали дороже, чем годом ранее. В декабре стоимость продукции наоборот снижалась. «В январе 2024 года цены на непродовольственные товары были выше, чем годом ранее, на 1,90%, в декабре 2023 года — на 0,81%», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели региона стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Тогда владельцы салонов отмечали снижение прибыли и говорили о проблемах с раскруткой своего дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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