Аналитики объяснили причину быстрого роста цен в салонах красоты ХМАО

ЦБ: в ХМАО ускорился рост цен в салонах красоты

27 февраля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Подорожание услуг связывают с увеличением расходов предпринимателей на импортные расходники и зарплату Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ускорился рост цен в салонах красоты. Аналитики Центробанка связывают подорожание услуг с увеличенными в январе затратами предпринимателей на импортные расходники и зарплату. «Из-за роста затрат на импортные расходные материалы и оплату труда парикмахеров ускорился годовой рост цен на модельные стрижки», — говорится на сайте ЦБ. За январь средние цены на рынке услуг по региону в общем увеличились на 8,48% в годовом разрезе. В декабре 2023 года показатель был на уровне 7,38%. Парфюмерия и косметика по ХМАО в январе тем временем стали дороже, чем годом ранее. В декабре стоимость продукции наоборот снижалась. «В январе 2024 года цены на непродовольственные товары были выше, чем годом ранее, на 1,90%, в декабре 2023 года — на 0,81%», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели региона стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Тогда владельцы салонов отмечали снижение прибыли и говорили о проблемах с раскруткой своего дела.

В Ханты-Мансийском автономном округе ускорился рост цен в салонах красоты. Аналитики Центробанка связывают подорожание услуг с увеличенными в январе затратами предпринимателей на импортные расходники и зарплату. «Из-за роста затрат на импортные расходные материалы и оплату труда парикмахеров ускорился годовой рост цен на модельные стрижки», — говорится на сайте ЦБ. За январь средние цены на рынке услуг по региону в общем увеличились на 8,48% в годовом разрезе. В декабре 2023 года показатель был на уровне 7,38%. Парфюмерия и косметика по ХМАО в январе тем временем стали дороже, чем годом ранее. В декабре стоимость продукции наоборот снижалась. «В январе 2024 года цены на непродовольственные товары были выше, чем годом ранее, на 1,90%, в декабре 2023 года — на 0,81%», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели региона стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Тогда владельцы салонов отмечали снижение прибыли и говорили о проблемах с раскруткой своего дела.