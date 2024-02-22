22 февраля 2024

Бизнесмены ХМАО массово избавляются от бутиков с одеждой

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Just Clothes в тц Гринвич. Екатеринбург, одежда, шоппинг, манекен, магазин одежды, just clothes
Югорские предприниматели распродают бутики и шоурумы с одеждой Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели стали активно распродавать бутики и шоурумы с одеждой. Среди причин продажи владельцы называют релокацию бизнеса в другие регионы, а также отмечают снижение прибыли в магазинах. О ситуации URA.RU узнало от самих предпринимателей.

«Причина продажи: переезд. Уже год не живу в Сургуте, открыла магазин женской одежды в центре Сочи, где и проживаю. В планах открытие магазинов в Москве», — рассказывает владелица шоурума Юлия из Сургута в объявлении на сайте «Авито».

За последние три недели на площадке онлайн-объявлений появились десятки предложений о продаже магазинов одежды по региону. В первую очередь предприниматели утверждают, что продают бизнес из-за своего переезда. При этом бизнесмены не отрицают, что на фоне конкуренции с маркетплейсами прибыль офлайн-точек снизилась.

«Конечно, маркетплейсы делают нереальную конкуренцию. Их цены не сравнимы [с нашими]. Но свой костяк клиентов, которые ходят по магазинам, остался. Много кому проще пройтись и померить», — добавляет в разговоре с URA.RU владелица магазина одежды Ирина из Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские предприниматели стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Среди причин продажи владельцы салонов аналогично называли снижение прибыли, однако также отмечали проблемы с раскруткой своего дела.

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В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели стали активно распродавать бутики и шоурумы с одеждой. Среди причин продажи владельцы называют релокацию бизнеса в другие регионы, а также отмечают снижение прибыли в магазинах. О ситуации URA.RU узнало от самих предпринимателей. «Причина продажи: переезд. Уже год не живу в Сургуте, открыла магазин женской одежды в центре Сочи, где и проживаю. В планах открытие магазинов в Москве», — рассказывает владелица шоурума Юлия из Сургута в объявлении на сайте «Авито». За последние три недели на площадке онлайн-объявлений появились десятки предложений о продаже магазинов одежды по региону. В первую очередь предприниматели утверждают, что продают бизнес из-за своего переезда. При этом бизнесмены не отрицают, что на фоне конкуренции с маркетплейсами прибыль офлайн-точек снизилась. «Конечно, маркетплейсы делают нереальную конкуренцию. Их цены не сравнимы [с нашими]. Но свой костяк клиентов, которые ходят по магазинам, остался. Много кому проще пройтись и померить», — добавляет в разговоре с URA.RU владелица магазина одежды Ирина из Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские предприниматели стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Среди причин продажи владельцы салонов аналогично называли снижение прибыли, однако также отмечали проблемы с раскруткой своего дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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