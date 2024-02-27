Сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного запуска дрона над Златоустом

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Челябинец не имел разрешения на запуск дрона Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли попытку местного жителя незаконно запустить дрон в небе над Златоустом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по итогу оператору дрона назначили наказание в виде штрафа.

«Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была пресечена попытка жителя региона осуществить несанкционированный запуск беспилотного воздушного судна в Златоусте. За совершение административных правонарушений южноуральцу назначено наказание в виде штрафов общей суммой 32 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что у оператора дрона отсутствовало разрешение на запуск, полет был не согласован в региональном центре Единой системы организации воздушного движения РФ, а сам летательный аппарат не состоял не учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта. За нарушение данных регламентов может последовать не только административная, но и уголовная ответственность.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли попытку местного жителя незаконно запустить дрон в небе над Златоустом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по итогу оператору дрона назначили наказание в виде штрафа. «Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была пресечена попытка жителя региона осуществить несанкционированный запуск беспилотного воздушного судна в Златоусте. За совершение административных правонарушений южноуральцу назначено наказание в виде штрафов общей суммой 32 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что у оператора дрона отсутствовало разрешение на запуск, полет был не согласован в региональном центре Единой системы организации воздушного движения РФ, а сам летательный аппарат не состоял не учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта. За нарушение данных регламентов может последовать не только административная, но и уголовная ответственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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