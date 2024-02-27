Сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного запуска дрона над Златоустом

27 февраля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Челябинец не имел разрешения на запуск дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли попытку местного жителя незаконно запустить дрон в небе над Златоустом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по итогу оператору дрона назначили наказание в виде штрафа. «Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была пресечена попытка жителя региона осуществить несанкционированный запуск беспилотного воздушного судна в Златоусте. За совершение административных правонарушений южноуральцу назначено наказание в виде штрафов общей суммой 32 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что у оператора дрона отсутствовало разрешение на запуск, полет был не согласован в региональном центре Единой системы организации воздушного движения РФ, а сам летательный аппарат не состоял не учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта. За нарушение данных регламентов может последовать не только административная, но и уголовная ответственность.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли попытку местного жителя незаконно запустить дрон в небе над Златоустом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по итогу оператору дрона назначили наказание в виде штрафа. «Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была пресечена попытка жителя региона осуществить несанкционированный запуск беспилотного воздушного судна в Златоусте. За совершение административных правонарушений южноуральцу назначено наказание в виде штрафов общей суммой 32 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что у оператора дрона отсутствовало разрешение на запуск, полет был не согласован в региональном центре Единой системы организации воздушного движения РФ, а сам летательный аппарат не состоял не учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта. За нарушение данных регламентов может последовать не только административная, но и уголовная ответственность.