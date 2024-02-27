Экс-депутат, которого не пустили на рейс, признался, что нахамил стюардессе

Экс-депутат заксо Махсудян заявил, что стюардесса выгнала его с рейса «Победы»

27 февраля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Артак Махсудян заявил, что за билеты отдал 47 тысяч Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-депутат заксобрания Алтайского края Артак Махсудян устроил дебош на борту самолета «Победы» утром 27 февраля. По его словам, стюардесса не предоставила удлинитель для ремня, который необходим ему из-за лишнего веса, и заявила, что он не может полететь. Махсудян в ответ нахамил бортпроводнице и сказал ей «Пошла вон!». «Подходит стюардесса и говорит: „Это не твое место, ты не имеешь права, потому что я тебе удлинитель для ремня не буду давать“. Я ей сказал: „Пошла вон отсюда!“. Она бегом побежала к командиру, и я понял, что это его любовница», — заявил Махсудян в беседе с telegram-каналом Shot. По его словам, он летел из Барнаула в Москву, а оттуда должен был улететь в Сочи на лечение. За дорогу он заплатил 47 тысяч рублей. Махсудян подчеркнул, что он поднялся на борт самолета «Победы», занял на свое место 15 °F и ожидал взлета. Однако к нему подошла стюардесса и сообщила, что он не может из-за своего веса сидеть у окна рядом с аварийным выходом, так как ему не могут предоставить удлинитель для ремня. Махсудян начал ругаться с бортпроводницей. Она после этого убежала к капитану корабля, доложила о возникшей ситуации, и вскоре на борт поднялись правоохранительные органы. Они вывели экс-депутата. Через несколько часов Махсудян смог вернуться в Москву, заплатив еще раз 47 тысяч рублей. По его словам, он летел на том же месте, однако на рейсе авиакомпании S7, и никаких проблем не возникло. Теперь Махсудян собирается подать жалобы в МВД и прокуратуру из-за инцидента на борту «Победы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат заксобрания Алтайского края Артак Махсудян устроил дебош на борту самолета «Победы» утром 27 февраля. По его словам, стюардесса не предоставила удлинитель для ремня, который необходим ему из-за лишнего веса, и заявила, что он не может полететь. Махсудян в ответ нахамил бортпроводнице и сказал ей «Пошла вон!». «Подходит стюардесса и говорит: „Это не твое место, ты не имеешь права, потому что я тебе удлинитель для ремня не буду давать“. Я ей сказал: „Пошла вон отсюда!“. Она бегом побежала к командиру, и я понял, что это его любовница», — заявил Махсудян в беседе с telegram-каналом Shot. По его словам, он летел из Барнаула в Москву, а оттуда должен был улететь в Сочи на лечение. За дорогу он заплатил 47 тысяч рублей. Махсудян подчеркнул, что он поднялся на борт самолета «Победы», занял на свое место 15 °F и ожидал взлета. Однако к нему подошла стюардесса и сообщила, что он не может из-за своего веса сидеть у окна рядом с аварийным выходом, так как ему не могут предоставить удлинитель для ремня. Махсудян начал ругаться с бортпроводницей. Она после этого убежала к капитану корабля, доложила о возникшей ситуации, и вскоре на борт поднялись правоохранительные органы. Они вывели экс-депутата. Через несколько часов Махсудян смог вернуться в Москву, заплатив еще раз 47 тысяч рублей. По его словам, он летел на том же месте, однако на рейсе авиакомпании S7, и никаких проблем не возникло. Теперь Махсудян собирается подать жалобы в МВД и прокуратуру из-за инцидента на борту «Победы».