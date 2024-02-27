Министра образования и науки РФ Валерия Фалькова ждут с официальным визитом в ХМАО. Планируется, что он вместе с губернатором округа Натальей Комаровой осмотрит в Когалыме новый филиал Пермского политехнического университета ПНИПУ, который 4 февраля открыл президент России Владимир Путин по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском политическом истеблишменте.
«Фальков прибудет в Когалым 28 февраля. Он и губернатор ХМАО Комарова осмотрят в Когалыме новый филиал пермского политеха», — сообщает инсайдер.
Источники агентства в нефтяной сфере сообщают, что в Когалыме также собирается топ-менеджмент компании «Лукойл», при поддержке которой и был построен кампус ПНИПУ. «Не исключено, что министр и губернатор проведут закрытую встречу с Вагитом Алекперовым, который также прибыл в город», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО и пресс-службу нефтяной компании «Лукойл» направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU рассказывало об открытии филиала ПНИПУ в Когалыме. Югорская студентка пригласила Путина приехать в ХМАО, чтобы посмотреть новый кампус.
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