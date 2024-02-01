Югорская студентка пригласила Путина приехать в ХМАО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что постарается приехать в Югру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студентка Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа Яна оказалась в числе желающих лично познакомиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и сама студентка рассказали об этом главе государства во время открытия филиала Пермского политехнического университета (ПНИПУ) в Когалыме, трансляция которого шла в эфире телеканала «Россия 24».

«У меня есть огромное желание пригласить вас в Югру для встречи студентов с вами. Нам есть что вам показать и о чем вам рассказать, приезжайте, пожалуйста», — обратилась студентка к Путину. Губернатор Комарова приглашение поддержала.

Губернатор ХМАО поделилась с президентом, что традиционно общается со студентами в Татьянин день, и в этот раз трое из них попросили ее исполнить их желание о личной встрече с Путиным. Президент, который присутствовал по видеосвязи, пообещал «постараться это сделать» и пожелал студентам удачи.

Ранее URA.RU сообщало, что уникальный кампус построили в рамках соглашения Минобрнауки РФ, властей Югры, Перми и компании «Лукойл». Учебное заведение соответствует мировым образовательным стандартам, а его выпускников руководство нефтяной компании пообещало трудоустроить после получения диплома.