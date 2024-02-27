В ХМАО сгорел полицейский микроавтобус

Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки
В Лангепасе сгорел полицейский микроавтобус. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Около 08:00 утра произошло возгорание автомобиля. Предварительная причина — замыкание электропроводки. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.
Ранее URA.RU писало, что в МАО сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего грузовика. Автомобиль загорелся во время движения из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов.
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