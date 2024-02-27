27 февраля 2024

В ХМАО сгорел полицейский микроавтобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарник, пожарные
Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки Фото:

В Лангепасе сгорел полицейский микроавтобус. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Около 08:00 утра произошло возгорание автомобиля. Предварительная причина — замыкание электропроводки. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.

Ранее URA.RU писало, что в МАО сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего грузовика. Автомобиль загорелся во время движения из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов.

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В Лангепасе сгорел полицейский микроавтобус. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 08:00 утра произошло возгорание автомобиля. Предварительная причина — замыкание электропроводки. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU писало, что в МАО сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего грузовика. Автомобиль загорелся во время движения из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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