Происшествия Пожары В ХМАО сгорел полицейский микроавтобус 28 февраля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 + Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лангепасе сгорел полицейский микроавтобус. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 08:00 утра произошло возгорание автомобиля. Предварительная причина — замыкание электропроводки. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU писало, что в МАО сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего грузовика. Автомобиль загорелся во время движения из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов. В Лангепасе сгорел полицейский микроавтобус. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 08:00 утра произошло возгорание автомобиля. Предварительная причина — замыкание электропроводки. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU писало, что в МАО сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего грузовика. Автомобиль загорелся во время движения из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям