В микрорайонах Сургута может ухудшиться качество воды из-за пожара в многоэтажке

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В 21,22 и 23 микрорайонах Сургута может ухудшиться ХВС Фото:

Из-за тушения пожара в сургутских квартирах на улице Федорова, 67 может ухудшиться качество холодной воды в 21,22 и 23 микрорайонах города. Об этом сообщили в горводоканале Сургута.

«Информируем, что 1 марта в многоквартирном доме по адресу улица Федорова, 67 произошел пожар. Из-за тушения пожара был увеличен водоразбор, в связи с этим возможно ухудшение качества холодного водоснабжения в микрорайонах 21, 22, 23», — написано на сайте водоканала.

Если жители столкнулись с проблемой ухудшения качества воды, то им необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ГВК. Сделать это можно двумя способами: по телефону 45-65-44 или через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте горводоканала.

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Из-за тушения пожара в сургутских квартирах на улице Федорова, 67 может ухудшиться качество холодной воды в 21,22 и 23 микрорайонах города. Об этом сообщили в горводоканале Сургута. «Информируем, что 1 марта в многоквартирном доме по адресу улица Федорова, 67 произошел пожар. Из-за тушения пожара был увеличен водоразбор, в связи с этим возможно ухудшение качества холодного водоснабжения в микрорайонах 21, 22, 23», — написано на сайте водоканала. Если жители столкнулись с проблемой ухудшения качества воды, то им необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ГВК. Сделать это можно двумя способами: по телефону 45-65-44 или через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте горводоканала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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