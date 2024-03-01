В микрорайонах Сургута может ухудшиться качество воды из-за пожара в многоэтажке

01 марта 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

В 21,22 и 23 микрорайонах Сургута может ухудшиться ХВС Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за тушения пожара в сургутских квартирах на улице Федорова, 67 может ухудшиться качество холодной воды в 21,22 и 23 микрорайонах города. Об этом сообщили в горводоканале Сургута. «Информируем, что 1 марта в многоквартирном доме по адресу улица Федорова, 67 произошел пожар. Из-за тушения пожара был увеличен водоразбор, в связи с этим возможно ухудшение качества холодного водоснабжения в микрорайонах 21, 22, 23», — написано на сайте водоканала. Если жители столкнулись с проблемой ухудшения качества воды, то им необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ГВК. Сделать это можно двумя способами: по телефону 45-65-44 или через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте горводоканала.

Из-за тушения пожара в сургутских квартирах на улице Федорова, 67 может ухудшиться качество холодной воды в 21,22 и 23 микрорайонах города. Об этом сообщили в горводоканале Сургута. «Информируем, что 1 марта в многоквартирном доме по адресу улица Федорова, 67 произошел пожар. Из-за тушения пожара был увеличен водоразбор, в связи с этим возможно ухудшение качества холодного водоснабжения в микрорайонах 21, 22, 23», — написано на сайте водоканала. Если жители столкнулись с проблемой ухудшения качества воды, то им необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ГВК. Сделать это можно двумя способами: по телефону 45-65-44 или через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте горводоканала.