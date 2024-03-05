05 марта 2024

В ХМАО коммунальщики выплатят 200 тыс рублей подростку, который упал в канализационный люк

В ХМАО подросток провалился в канализационный люк
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, люк, жкх, колодец, канализация колодец, люк канализации, открытый люк, колодец теплотрассы
Подросток получил компенсацию по иску прокурора Фото:

Коммунальные службы Сургутского района выплатят 200 тысяч рублей мальчику, который упал в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу мальчика денежные средства в размере 200 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Должностное лицо «Территориального объединенного управления тепловодоснабжения и водоотведения №1», обязанного обслуживать люк, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в поселке Солнечный. 114-летний подросток, гуляя по улице, наступил на крышку канализационного колодца, которая сломалась под его весом. Парень провалился в колодец и получил травмы средней степени тяжести.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенок провалился в канализационный колодец. Деревянная крышка колодца оказалась сдвинутой при проведении работ по очистке снега.

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Коммунальные службы Сургутского района выплатят 200 тысяч рублей мальчику, который упал в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу мальчика денежные средства в размере 200 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Должностное лицо «Территориального объединенного управления тепловодоснабжения и водоотведения №1», обязанного обслуживать люк, привлечено к дисциплинарной ответственности. Инцидент произошел в ноябре 2023 года в поселке Солнечный. 114-летний подросток, гуляя по улице, наступил на крышку канализационного колодца, которая сломалась под его весом. Парень провалился в колодец и получил травмы средней степени тяжести. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенок провалился в канализационный колодец. Деревянная крышка колодца оказалась сдвинутой при проведении работ по очистке снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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