В ХМАО коммунальщики выплатят 200 тыс рублей подростку, который упал в канализационный люк

В ХМАО подросток провалился в канализационный люк

06 марта 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Подросток получил компенсацию по иску прокурора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Коммунальные службы Сургутского района выплатят 200 тысяч рублей мальчику, который упал в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу мальчика денежные средства в размере 200 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Должностное лицо «Территориального объединенного управления тепловодоснабжения и водоотведения №1», обязанного обслуживать люк, привлечено к дисциплинарной ответственности. Инцидент произошел в ноябре 2023 года в поселке Солнечный. 114-летний подросток, гуляя по улице, наступил на крышку канализационного колодца, которая сломалась под его весом. Парень провалился в колодец и получил травмы средней степени тяжести. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенок провалился в канализационный колодец. Деревянная крышка колодца оказалась сдвинутой при проведении работ по очистке снега.

Коммунальные службы Сургутского района выплатят 200 тысяч рублей мальчику, который упал в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу мальчика денежные средства в размере 200 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Должностное лицо «Территориального объединенного управления тепловодоснабжения и водоотведения №1», обязанного обслуживать люк, привлечено к дисциплинарной ответственности. Инцидент произошел в ноябре 2023 года в поселке Солнечный. 114-летний подросток, гуляя по улице, наступил на крышку канализационного колодца, которая сломалась под его весом. Парень провалился в колодец и получил травмы средней степени тяжести. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенок провалился в канализационный колодец. Деревянная крышка колодца оказалась сдвинутой при проведении работ по очистке снега.