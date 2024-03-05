В Пермском крае на три минуты включили сирены

06 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Звук сирены в Пермском крае зазвучал утром 6 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае, как и в других регионах РФ, утром 6 марта прошла проверка готовности региональных систем оповещения. На три минуты в городах края зазвучал сигнал «Внимание всем!». В соцсети «ВКонтакте» жители Перми отмечают, что в некоторых районах города сирены были слышны хорошо, в других оповещение было слишком тихим. «Микрорайон «Голованово» — [сирену] слышно», — написала в соцсети Ольга Диденко. Пермячка Елена Жукова отметила, что звук сирены был слышен и в микрорайоне «Вышка-2», «но если бы не предупреждали, внимания не обратила бы». Житель микрорайона «Крохалево» Филипп Пермяков написал, что во время включения сирен находился дома, но ничего не слышал. Слабый звук оповещения из громкоговорителей доносился и до жителей микрорайона «Островский. «Слышно плохо, будто сигнал автотранспорта, а не сирена», — призналась Ольга Рождественская. Министерство территориальной безопасности Пермского края ранее предупредило жителей о том, что комплексная проверка систем оповещения будет проводиться с 10:40 до 10:43 часов. В ведомстве призывали пермяков соблюдать спокойствие, отметив, что «проверка системы оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер».

В Пермском крае, как и в других регионах РФ, утром 6 марта прошла проверка готовности региональных систем оповещения. На три минуты в городах края зазвучал сигнал «Внимание всем!». В соцсети «ВКонтакте» жители Перми отмечают, что в некоторых районах города сирены были слышны хорошо, в других оповещение было слишком тихим. «Микрорайон «Голованово» — [сирену] слышно», — написала в соцсети Ольга Диденко. Пермячка Елена Жукова отметила, что звук сирены был слышен и в микрорайоне «Вышка-2», «но если бы не предупреждали, внимания не обратила бы». Житель микрорайона «Крохалево» Филипп Пермяков написал, что во время включения сирен находился дома, но ничего не слышал. Слабый звук оповещения из громкоговорителей доносился и до жителей микрорайона «Островский. «Слышно плохо, будто сигнал автотранспорта, а не сирена», — призналась Ольга Рождественская. Министерство территориальной безопасности Пермского края ранее предупредило жителей о том, что комплексная проверка систем оповещения будет проводиться с 10:40 до 10:43 часов. В ведомстве призывали пермяков соблюдать спокойствие, отметив, что «проверка системы оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер».