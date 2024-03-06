Пермский стратегический завод модернизирует свою систему водоснабжения

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» запланировало капитальный ремонт системы водоснабжения предприятия. Ремонтные работы необходимо провести на речных и артезианских водопроводах завода. Подрядчика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 30 млн рублей.
«Выполняемые работы – капитальный ремонт речных водопроводов в районе газоочисток цеха № 1, от колодца № 95 до колодца № 91 и от колодца № 95 до колодца № 55. Также необходимо выполнить капремонт артезианских водопроводов от колодца № 12 до колодца № 14 в районе газоочисток цеха № 1. Начальная и максимальная цена контракта – 32,4 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.
В документе уточняется, что подрядчик обязан располагать необходимым оборудованием, среди которого экскаватор-погрузчик, переносной электрогенератор, комплект газорезательной аппаратуры и другая техника. Выполнять работы должны не менее 10 человек. Это инженер, сварщик, оператор растворного узла и прочие сотрудники.
Соликамский магниевый завод является стратегическим предприятием РФ. Оно производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другие РЗМ. Ранее URA.RU рассказывало, что завод ищет подрядчика для отправки крупной партии продукции в Казахстан. Туда необходимо доставить грузовым автомобильным транспортом 60 тонн магния.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.