06 марта 2024

Пермский стратегический завод модернизирует свою систему водоснабжения

Соликамский магниевый завод потратит 32 млн рублей на капремонт водопроводов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы должны выполнять не менее 10 человек (архивное фото)
Ремонтные работы должны выполнять не менее 10 человек (архивное фото) Фото:

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» запланировало капитальный ремонт системы водоснабжения предприятия. Ремонтные работы необходимо провести на речных и артезианских водопроводах завода. Подрядчика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 30 млн рублей.

«Выполняемые работы – капитальный ремонт речных водопроводов в районе газоочисток цеха № 1, от колодца № 95 до колодца № 91 и от колодца № 95 до колодца № 55. Также необходимо выполнить капремонт артезианских водопроводов от колодца № 12 до колодца № 14 в районе газоочисток цеха № 1. Начальная и максимальная цена контракта – 32,4 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

В документе уточняется, что подрядчик обязан располагать необходимым оборудованием, среди которого экскаватор-погрузчик, переносной электрогенератор, комплект газорезательной аппаратуры и другая техника. Выполнять работы должны не менее 10 человек. Это инженер, сварщик, оператор растворного узла и прочие сотрудники.

Соликамский магниевый завод является стратегическим предприятием РФ. Оно производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другие РЗМ. Ранее URA.RU рассказывало, что завод ищет подрядчика для отправки крупной партии продукции в Казахстан. Туда необходимо доставить грузовым автомобильным транспортом 60 тонн магния.

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В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» запланировало капитальный ремонт системы водоснабжения предприятия. Ремонтные работы необходимо провести на речных и артезианских водопроводах завода. Подрядчика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 30 млн рублей. «Выполняемые работы – капитальный ремонт речных водопроводов в районе газоочисток цеха № 1, от колодца № 95 до колодца № 91 и от колодца № 95 до колодца № 55. Также необходимо выполнить капремонт артезианских водопроводов от колодца № 12 до колодца № 14 в районе газоочисток цеха № 1. Начальная и максимальная цена контракта – 32,4 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В документе уточняется, что подрядчик обязан располагать необходимым оборудованием, среди которого экскаватор-погрузчик, переносной электрогенератор, комплект газорезательной аппаратуры и другая техника. Выполнять работы должны не менее 10 человек. Это инженер, сварщик, оператор растворного узла и прочие сотрудники. Соликамский магниевый завод является стратегическим предприятием РФ. Оно производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другие РЗМ. Ранее URA.RU рассказывало, что завод ищет подрядчика для отправки крупной партии продукции в Казахстан. Туда необходимо доставить грузовым автомобильным транспортом 60 тонн магния.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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