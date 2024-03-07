Одиозный депутат из ХМАО требует миллион рублей за незаконные обыски

В ХМАО депутат Насибуллин требует миллион рублей после лжедоноса и обысков
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат хочет взыскать компенсацию за обыски по уголовному делу за критику властей
Депутат хочет взыскать компенсацию за обыски по уголовному делу за критику властей Фото:

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин требует миллион рублей за перенесенные страдания. Он рассказал URA.RU, что первое уголовное дело, которое на него завели за критику власти, закрыли, и политик решил взыскать с государства моральный ущерб за порушенную репутацию, обыски и изъятие гаджетов.

«Я планирую компенсировать моральный вред, который мне доставило это уголовное преследование. Поэтому я готовлю документы о взыскании миллиона рублей с государства», — заявил депутат

Насибуллин обвиняет своих обидчиков — мэра Урая Тимура Закирзянова, спикера думы Александра Величко и их подчиненных — он обвинил в лжедоносе. Он написал на них заявление в полицию и потребовал возбудить в отношении чиновников уголовное дело о клевете.

Параллельно полиция занимается его вторым уголовным делом об оскорблении власти. Скриншоты публикаций, в которых Насибуллин назвал Величко «фуфлом», направлены на лингвистическую экспертизу.

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Депутат думы Урая Леонард Насибуллин требует миллион рублей за перенесенные страдания. Он рассказал URA.RU, что первое уголовное дело, которое на него завели за критику власти, закрыли, и политик решил взыскать с государства моральный ущерб за порушенную репутацию, обыски и изъятие гаджетов. «Я планирую компенсировать моральный вред, который мне доставило это уголовное преследование. Поэтому я готовлю документы о взыскании миллиона рублей с государства», — заявил депутат Насибуллин обвиняет своих обидчиков — мэра Урая Тимура Закирзянова, спикера думы Александра Величко и их подчиненных — он обвинил в лжедоносе. Он написал на них заявление в полицию и потребовал возбудить в отношении чиновников уголовное дело о клевете. Параллельно полиция занимается его вторым уголовным делом об оскорблении власти. Скриншоты публикаций, в которых Насибуллин назвал Величко «фуфлом», направлены на лингвистическую экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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