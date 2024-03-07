Одиозный депутат из ХМАО требует миллион рублей за незаконные обыски

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин требует миллион рублей за перенесенные страдания. Он рассказал URA.RU, что первое уголовное дело, которое на него завели за критику власти, закрыли, и политик решил взыскать с государства моральный ущерб за порушенную репутацию, обыски и изъятие гаджетов.
«Я планирую компенсировать моральный вред, который мне доставило это уголовное преследование. Поэтому я готовлю документы о взыскании миллиона рублей с государства», — заявил депутат
Насибуллин обвиняет своих обидчиков — мэра Урая Тимура Закирзянова, спикера думы Александра Величко и их подчиненных — он обвинил в лжедоносе. Он написал на них заявление в полицию и потребовал возбудить в отношении чиновников уголовное дело о клевете.
Параллельно полиция занимается его вторым уголовным делом об оскорблении власти. Скриншоты публикаций, в которых Насибуллин назвал Величко «фуфлом», направлены на лингвистическую экспертизу.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.