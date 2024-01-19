На депутата из ХМАО завели дело за оскорбление спикера думы

СК ХМАО возбудил уголовное дело по факту оскорбления спикера гордумы Урая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, дума хмао
На депутата городской думы возбуждено уголовное дело за оскорбление должностного лица Фото:

На депутата Урайской городской думы Леонарда Насибуллина возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «оскорбление должностного лица». Причиной стало то, что на своей странице в соцсети «Вконтакте» он в грубой форме высказался о спикере гордумы Александре Величко. Об этом URA.RU рассказал сам Насибуллин.

«У меня обыски проходили. Опять уголовное дело возбудили [по статье] 319 «оскорбление должностного лица», — рассказал Леонард Насибуллин журналисту агентства.

Несмотря на то, что по словам Насибуллина они с Величко помирились и между ними нет конфликта, уголовное дело все равно будет рассмотрено по факту публикации в интернете. Сегодня, 19 января, у Леонарда Насибуллина прошли обыски, на следующей неделе силовики предъявят ему обвинение. Агентство пыталось связаться с Александром Величко, он на звонок не ответил.

Инсайдер в силовых структурах рассказал журналисту URA.RU что уголовное дело возбуждено по материалам МВД. URA.RU запросило официальный комментарий у следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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На депутата Урайской городской думы Леонарда Насибуллина возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «оскорбление должностного лица». Причиной стало то, что на своей странице в соцсети «Вконтакте» он в грубой форме высказался о спикере гордумы Александре Величко. Об этом URA.RU рассказал сам Насибуллин. «У меня обыски проходили. Опять уголовное дело возбудили [по статье] 319 «оскорбление должностного лица», — рассказал Леонард Насибуллин журналисту агентства. Несмотря на то, что по словам Насибуллина они с Величко помирились и между ними нет конфликта, уголовное дело все равно будет рассмотрено по факту публикации в интернете. Сегодня, 19 января, у Леонарда Насибуллина прошли обыски, на следующей неделе силовики предъявят ему обвинение. Агентство пыталось связаться с Александром Величко, он на звонок не ответил. Инсайдер в силовых структурах рассказал журналисту URA.RU что уголовное дело возбуждено по материалам МВД. URA.RU запросило официальный комментарий у следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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