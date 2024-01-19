На депутата из ХМАО завели дело за оскорбление спикера думы

На депутата Урайской городской думы Леонарда Насибуллина возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «оскорбление должностного лица». Причиной стало то, что на своей странице в соцсети «Вконтакте» он в грубой форме высказался о спикере гордумы Александре Величко. Об этом URA.RU рассказал сам Насибуллин.
«У меня обыски проходили. Опять уголовное дело возбудили [по статье] 319 «оскорбление должностного лица», — рассказал Леонард Насибуллин журналисту агентства.
Несмотря на то, что по словам Насибуллина они с Величко помирились и между ними нет конфликта, уголовное дело все равно будет рассмотрено по факту публикации в интернете. Сегодня, 19 января, у Леонарда Насибуллина прошли обыски, на следующей неделе силовики предъявят ему обвинение. Агентство пыталось связаться с Александром Величко, он на звонок не ответил.
Инсайдер в силовых структурах рассказал журналисту URA.RU что уголовное дело возбуждено по материалам МВД. URA.RU запросило официальный комментарий у следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.