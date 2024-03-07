Мужчина проехал на велосипеде из Риги до Нового Уренгоя, чтобы попасть на свадьбу к брату. На это приключение ему потребовалось 25 дней. Об этом рассказал блогер-путешественник Дмитрий Ждан, встретивший велосипедиста.
«Парень проехал с Риги до Нового Уренгоя на велосипеде. Целых 25 дней он добирался до газовой столицы на свадьбу брата», — написал Ждан на своей странице «ВКонтакте».
Блогер лично встретил отчаянного велосипедиста. Они поздоровались и сделали несколько фотографий в туристическом комплексе «Душа Ямала».
Ранее URA.RU рассказывало о велосипедисте, который за девять дней добрался из Салехарда в Ханты-Мансийск. По дороге к мужчине присоединялись попутчики.
Блогер-путешественник и велосипедист, проехавший расстояние от Риги до Нового Уренгоя
Фото: Дмитрий Ждан https://vk.com/dmitriyhusky?w=wall218042689_7386
Мужчина проехал на велосипеде из Риги до Нового Уренгоя, чтобы попасть на свадьбу к брату. На это приключение ему потребовалось 25 дней. Об этом рассказал блогер-путешественник Дмитрий Ждан, встретивший велосипедиста. «Парень проехал с Риги до Нового Уренгоя на велосипеде. Целых 25 дней он добирался до газовой столицы на свадьбу брата», — написал Ждан на своей странице «ВКонтакте». Блогер лично встретил отчаянного велосипедиста. Они поздоровались и сделали несколько фотографий в туристическом комплексе «Душа Ямала». Ранее URA.RU рассказывало о велосипедисте, который за девять дней добрался из Салехарда в Ханты-Мансийск. По дороге к мужчине присоединялись попутчики.