Мужчина проехал на велосипеде из Риги до Нового Уренгоя Фото: Илья Московец © URA.RU

Мужчина проехал на велосипеде из Риги до Нового Уренгоя, чтобы попасть на свадьбу к брату. На это приключение ему потребовалось 25 дней. Об этом рассказал блогер-путешественник Дмитрий Ждан, встретивший велосипедиста.

«Парень проехал с Риги до Нового Уренгоя на велосипеде. Целых 25 дней он добирался до газовой столицы на свадьбу брата», — написал Ждан на своей странице «ВКонтакте».

Блогер лично встретил отчаянного велосипедиста. Они поздоровались и сделали несколько фотографий в туристическом комплексе «Душа Ямала».

Ранее URA.RU рассказывало о велосипедисте, который за девять дней добрался из Салехарда в Ханты-Мансийск. По дороге к мужчине присоединялись попутчики.