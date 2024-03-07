07 марта 2024

Велосипедист доехал из Риги до Нового Уренгоя за 25 дней ради свадьбы брата. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, зима, велопарковка, велосипед, передвижение
Мужчина проехал на велосипеде из Риги до Нового Уренгоя Фото:

Мужчина проехал на велосипеде из Риги до Нового Уренгоя, чтобы попасть на свадьбу к брату. На это приключение ему потребовалось 25 дней. Об этом рассказал блогер-путешественник Дмитрий Ждан, встретивший велосипедиста.

«Парень проехал с Риги до Нового Уренгоя на велосипеде. Целых 25 дней он добирался до газовой столицы на свадьбу брата», — написал Ждан на своей странице «ВКонтакте».

Блогер лично встретил отчаянного велосипедиста. Они поздоровались и сделали несколько фотографий в туристическом комплексе «Душа Ямала».

Ранее URA.RU рассказывало о велосипедисте, который за девять дней добрался из Салехарда в Ханты-Мансийск. По дороге к мужчине присоединялись попутчики.

Блогер-путешественник и велосипедист, проехавший расстояние от Риги до Нового Уренгоя
Блогер-путешественник и велосипедист, проехавший расстояние от Риги до Нового Уренгоя
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина проехал на велосипеде из Риги до Нового Уренгоя, чтобы попасть на свадьбу к брату. На это приключение ему потребовалось 25 дней. Об этом рассказал блогер-путешественник Дмитрий Ждан, встретивший велосипедиста. «Парень проехал с Риги до Нового Уренгоя на велосипеде. Целых 25 дней он добирался до газовой столицы на свадьбу брата», — написал Ждан на своей странице «ВКонтакте». Блогер лично встретил отчаянного велосипедиста. Они поздоровались и сделали несколько фотографий в туристическом комплексе «Душа Ямала». Ранее URA.RU рассказывало о велосипедисте, который за девять дней добрался из Салехарда в Ханты-Мансийск. По дороге к мужчине присоединялись попутчики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...