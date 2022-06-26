26 июня 2022

Житель Салехарда на велосипеде доехал до Ханты-Мансийска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Велопутешествие длилось девять дней Фото:

Житель Салехарда Владимир Ребенков за девять дней добрался на велосипеде из Салехарда в Ханты-Мансийск. Мужчина вел дневник путешествия в своем telegram-канале.

«Отдыхай мой железный конь, заслужил. Отчет завтра», — написал вечером 26 июня Ребенков в telegram-канале «Поехали кататься! Салехард — Ханты-Мансийск 18.06.2022». Также мужчина опубликовал фото на фоне стелы с надписью Ханты-Мансийск.

Из Салехарда велосипедист выехал 18 июня в 3 часа. По дороге к мужчине присоединялись попутчики.

Ранее URA.RU рассказывало, что велопутешественница Юлия Михайлюк приехала из Твери в ЯНАО на велосипеде. 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров от своего родного города до Лабытнанги.

Владимир Ребенков на велосипеде доехал из Салехарда в Ханты-Мансийск

Житель Салехарда Владимир Ребенков за девять дней добрался на велосипеде из Салехарда в Ханты-Мансийск. Мужчина вел дневник путешествия в своем telegram-канале. «Отдыхай мой железный конь, заслужил. Отчет завтра», — написал вечером 26 июня Ребенков в telegram-канале «Поехали кататься! Салехард — Ханты-Мансийск 18.06.2022». Также мужчина опубликовал фото на фоне стелы с надписью Ханты-Мансийск. Из Салехарда велосипедист выехал 18 июня в 3 часа. По дороге к мужчине присоединялись попутчики. Ранее URA.RU рассказывало, что велопутешественница Юлия Михайлюк приехала из Твери в ЯНАО на велосипеде. 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров от своего родного города до Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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