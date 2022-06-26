Житель Салехарда на велосипеде доехал до Ханты-Мансийска. Фото

27 июня 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

Велопутешествие длилось девять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Салехарда Владимир Ребенков за девять дней добрался на велосипеде из Салехарда в Ханты-Мансийск. Мужчина вел дневник путешествия в своем telegram-канале. «Отдыхай мой железный конь, заслужил. Отчет завтра», — написал вечером 26 июня Ребенков в telegram-канале «Поехали кататься! Салехард — Ханты-Мансийск 18.06.2022». Также мужчина опубликовал фото на фоне стелы с надписью Ханты-Мансийск. Из Салехарда велосипедист выехал 18 июня в 3 часа. По дороге к мужчине присоединялись попутчики. Ранее URA.RU рассказывало, что велопутешественница Юлия Михайлюк приехала из Твери в ЯНАО на велосипеде. 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров от своего родного города до Лабытнанги. Владимир Ребенков на велосипеде доехал из Салехарда в Ханты-Мансийск Telegram-канал «Поехали кататься! Салехард — Ханты-Мансийск 18.06.2022»

Житель Салехарда Владимир Ребенков за девять дней добрался на велосипеде из Салехарда в Ханты-Мансийск. Мужчина вел дневник путешествия в своем telegram-канале. «Отдыхай мой железный конь, заслужил. Отчет завтра», — написал вечером 26 июня Ребенков в telegram-канале «Поехали кататься! Салехард — Ханты-Мансийск 18.06.2022». Также мужчина опубликовал фото на фоне стелы с надписью Ханты-Мансийск. Из Салехарда велосипедист выехал 18 июня в 3 часа. По дороге к мужчине присоединялись попутчики. Ранее URA.RU рассказывало, что велопутешественница Юлия Михайлюк приехала из Твери в ЯНАО на велосипеде. 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров от своего родного города до Лабытнанги.