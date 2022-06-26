Велопутешествие длилось девять дней
Житель Салехарда Владимир Ребенков за девять дней добрался на велосипеде из Салехарда в Ханты-Мансийск. Мужчина вел дневник путешествия в своем telegram-канале.
«Отдыхай мой железный конь, заслужил. Отчет завтра», — написал вечером 26 июня Ребенков в telegram-канале «Поехали кататься! Салехард — Ханты-Мансийск 18.06.2022». Также мужчина опубликовал фото на фоне стелы с надписью Ханты-Мансийск.
Из Салехарда велосипедист выехал 18 июня в 3 часа. По дороге к мужчине присоединялись попутчики.
Ранее URA.RU рассказывало, что велопутешественница Юлия Михайлюк приехала из Твери в ЯНАО на велосипеде. 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров от своего родного города до Лабытнанги.
Владимир Ребенков на велосипеде доехал из Салехарда в Ханты-Мансийск