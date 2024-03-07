В массовом ДТП, которое устроил пьяный екатеринбуржец, пострадал ребенок. Фото

08 марта 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

В результате происшествия повреждены пять автомобилей Фото: Илья Московец © URA.RU На улице Академика Шварца пьяный екатеринбуржец без прав за рулем Renault Logan уронил телефон, попытавшись поднять сотовый, врезался в автомобиль Jac J7, который несколько раз отбросило в соседние машины. В результате ДТП столкнулись пять машин, а также пострадал 6-летний ребенок и еще один пассажир, рассказали URA.RU пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель Renault Logan не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль Jac J7, после чего автомобиль Jac допустил наезд на автомобиль „Камаз“, далее автомобиль Jac J7 отбрасывает на стоящий автомобиль Hyundai Solaris, следом Hyundai отбрасывает на стоящий автомобиль Kia Sportage», — следует из сообщения. В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир Jac J7 и пассажир Renault. За рулем первой иномарки находился 29-летний уроженец Екатеринбурга. Он пояснил, что подъезжая к светофору, уронил телефон и попытался достать, отвлекаясь от дороги. У мужчины не было водительских прав, а также инспекторы выявили у него состояние опьянения. «В отношении гражданина составлен административный материал за вождение транспортом в состоянии опьянения и не имея права управления», — отметили в ведомстве. В Екатеринбурге поздним вечером 7 марта пьяный мужчина за рулем Renault устроил массовую аварию. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На улице Академика Шварца пьяный екатеринбуржец без прав за рулем Renault Logan уронил телефон, попытавшись поднять сотовый, врезался в автомобиль Jac J7, который несколько раз отбросило в соседние машины. В результате ДТП столкнулись пять машин, а также пострадал 6-летний ребенок и еще один пассажир, рассказали URA.RU пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель Renault Logan не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль Jac J7, после чего автомобиль Jac допустил наезд на автомобиль „Камаз“, далее автомобиль Jac J7 отбрасывает на стоящий автомобиль Hyundai Solaris, следом Hyundai отбрасывает на стоящий автомобиль Kia Sportage», — следует из сообщения. В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир Jac J7 и пассажир Renault. За рулем первой иномарки находился 29-летний уроженец Екатеринбурга. Он пояснил, что подъезжая к светофору, уронил телефон и попытался достать, отвлекаясь от дороги. У мужчины не было водительских прав, а также инспекторы выявили у него состояние опьянения. «В отношении гражданина составлен административный материал за вождение транспортом в состоянии опьянения и не имея права управления», — отметили в ведомстве. В Екатеринбурге поздним вечером 7 марта пьяный мужчина за рулем Renault устроил массовую аварию. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.