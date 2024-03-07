Авария произошла на улице Шварца
В Екатеринбурге на улице Шварца,4 вечером 7 марта пьяный мужчина на Renault Logan устроил ДТП с несколькими автомобилями, в их числе грузовая спецмашина. Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Шварца 4. [Пьяный мужчина] устроил ДТП», — говорится в материале. Информация о пострадавших отсутствует.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. В настоящее время в ведомстве уточняют информацию о происшествии.
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