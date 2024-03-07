07 марта 2024

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил массовое ДТП с грузовиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на улице Шварца Фото:

В Екатеринбурге на улице Шварца,4 вечером 7 марта пьяный мужчина на Renault Logan устроил ДТП с несколькими автомобилями, в их числе грузовая спецмашина. Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«Шварца 4. [Пьяный мужчина] устроил ДТП», — говорится в материале. Информация о пострадавших отсутствует.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. В настоящее время в ведомстве уточняют информацию о происшествии.

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В Екатеринбурге на улице Шварца,4 вечером 7 марта пьяный мужчина на Renault Logan устроил ДТП с несколькими автомобилями, в их числе грузовая спецмашина. Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Шварца 4. [Пьяный мужчина] устроил ДТП», — говорится в материале. Информация о пострадавших отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. В настоящее время в ведомстве уточняют информацию о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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