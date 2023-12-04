Зачем Путин встречается с правозащитниками, хотя не обязан

В повестке: мигранты, ЛГБТ*, горы мусора и психологи

05 декабря 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел ежегодную встречу с членами Совета по правам человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел ежегодную встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ), где обсудил проблемы россиян в зоне спецоперации, которые, по его мнению, имеют наивысший приоритет. А за несколько дней до встречи президент ротировал часть совета, запустив дискуссию: какую роль играет СПЧ и нужно ли ему вообще тратить на него время? Член СПЧ, Светлана Маковецкая объяснила URA.RU, какие проблемы решает Совет и почему ежегодная встреча важна (даже если длится до 23 часов). Встреча Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека началась с реверанса в адрес СПЧ. Российский лидер указал на значимость той работы, которую проводит Совет: «Вы не только предметно занимаетесь анализом правоприменительной практики, законотворческими и другими вопросами, что называется, общего, системного характера, но и отдаете много сил и времени, чтобы помогать людям в конкретных жизненных ситуациях, откликаетесь на их запросы, добиваетесь справедливого решения их проблем». На встрече Путина и СПЧ не оставили без внимания тему СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин напомнил, что на предыдущей встрече, которая прошла в декабре 2022 года, обсуждались вопросы, связанные со специальной военной операцией, соблюдением прав человека в новых регионах, социальными проблемами. Он сообщил, что по итогам прошлогоднего мероприятия министерствам и ведомствам был дан ряд поручений, многие из которых уже выполнены, либо «еще в работе». Встреча 4 декабря не оставила без внимания тему СВО. «Сейчас один из главных вопросов, которыми занимается Совет — это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев», — рассказал глава государства. Помимо этого, Путин поднял вопрос, связанный с правами человека. В 2023 году исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. Глава государства также высказал свою позицию: «К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность». Он напомнил, что на этом фоне Россия вышла из ряда международных правозащитных организаций. URA.RU попросило члена СПЧ, директора фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований „Грани“» Светлану Маковецкую объяснить, в чем заключается важность встреч президента с представителями Совета по правам человека. Фото: Kremlin.ru Встреча президента России с представителями Совета по правам человека носит необязательный характер, в отличие, например, от послания Федеральному собранию. Так зачем Путин ежегодно встречается с СПЧ? Во-первых, сам Совет создан как консультативный, у него в регламенте есть ежегодная встреча с президентом. Действительно, это не обязательная вещь, но она проходит всегда. Совет обсуждает конкретные поручения, которые должен дать президент по результатам деятельности СПЧ. Поэтому через год нужно обсудить, какие поручения выполнены и что необходимо делать на следующий год. Второе, считается, что это мероприятие одновременно актуализация и популяризация прав человека и отношения к правам человека как неотъемлемой части конституционных норм, государственной политики и общественного интереса. У россиян есть запрос на соблюдение прав человека, связанные с ухудшающейся ситуацией в цифровой сфере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас у россиян есть запрос на соблюдение их прав? У граждан всегда есть запрос на соблюдение прав, особенно социальных. Права человека — они многоаспектные, многохарактерные. После пандемии были запросы, и сейчас есть, связанные с тем, каким образом выглядит система реализации права на ту часть социальных прав, которые касаются, например, образования и здравоохранения. Есть запрос, связанный с ухудшающейся ситуацией с правами человека в цифровой сфере. Все мы сталкиваемся с тем, что частная жизнь может являться предметом обсуждения, поскольку кто-то передает какие-то базы данных. Пенсионеры и социально уязвимые группы сталкиваются с тем, что им звонят какие-то мошенники. Есть целый комплекс актуальных вопросов, связанных с реализацией прав, на которые есть запрос, помимо политических. В Совет приглашаются люди, мнения которых кажутся значимыми для президента, подчеркнула Маковецкая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что дают встречи главы государства с Советом по правам человека самому президенту и стране? В Совет раз в год главой государства приглашаются люди, мнения которых кажутся значимыми для президента в данной ситуации или для того, чтобы вырабатывать какие-то решения. У каких-то решений сейчас нет перспектив, поскольку государственные приоритеты другие. У каких-то — есть, но не понятно, как должно выглядеть решение. Какое поручение, какому аппарату должно быть дано. Какие-то вещи, чем более они сформулированы, тем больше они реализуются. Например, проблемы с задержанием людей, как они находятся в следственном изоляторе. Это решается сразу же после того, как кто-то из членов СПЧ озвучил этот вопрос. Фактически в течение двух недель — месяца задача может быть решена. Она могла быть в расфокусе или, например, не хватило аппаратного веса тем, кто боролся за это, против аппаратного веса тех, кто считает, что это правильная норма. Маковецкая указала на дефицит кадров в сфере здравоохранения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В чем заключается основная сложность СПЧ в 2023 году? Я не готова широко говорить о том, какие существуют проблемы у СПЧ. Есть проблемы, на которые члены СПЧ обращали внимание в этом году. Есть противоречия в отношении мигрантов, нам нужна рабочая сила, нужны бывшие соотечественники. Вместе с тем есть проблемы анклавов, недостаточной интеграции этих людей в российскую жизнь, нарушения их прав отдельно, которые, к сожалению, не являются консенсусом для общества в России. Есть какие-то такие проблемы, связанные с тем, куда подевались врачи. Почему не хватает врачей? Это одна из проблем, которую сейчас точно так же ставит Совет, пытаются решить вопрос заработной платы, но даже и это не помогает. Есть разные точки зрения в СПЧ. И в некоторых случаях выступление на Совете — это и есть персональная точка зрения СПЧ, либо коллективная работа, связанная с тем, что есть комиссии. По словам Маковецкой, у предпринимателей есть проблемы, связанные с санкционным давлением на Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Какая повестка и задачи будут у СПЧ в следующем году? СПЧ на все реагирует по-разному. Есть проблемы, которые продолжаются. У нас есть противоречия — одной стороны, у нас есть комиссия, есть право на собственность и занятие предпринимательской деятельностью. Мы понимаем, что предпринимателям, например, чрезвычайно сложно было во время пандемии. Сейчас же в рамках санкционного давления. Это с одной стороны. С другой стороны, экологи говорят, что в случаях, когда отсутствует полноценный экологический контроль, возникает проблема, что у нас помимо крупных инфраструктурных проектов есть элементарные вещи, когда нарушаются экологические права. Это при том, что экологические организации находятся в незавидном положении в России. На следующий год СПЧ и Комиссия по экологическим правам — будем этим заниматься — это обязательно нужно делать. Проблема городских лесов — один из приоритетов, на который обращает внимание СПЧ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Есть проблема городских лесов, зеленых насаждений, раздельность гор мусора. Всегда находятся другие приоритеты. Например, построить больше домов на окраине лесов, увеличить нагрузку на лес. Это нужно обсуждать — это один из приоритетов, на который обращает внимание СПЧ. Или проблема гарантии трудовых прав работников. Или проблема административных барьеров для НКО остается по-прежнему. Есть проблема языка вражды. Есть проблема инаковости, потому что я, конечно, совершенно точно понимаю, что в условиях, когда все разгорячены, когда нет консенсуса по поводу того, что правильно или неправильно, всегда можно найти группу, которую можно назначить ответственными за все, что плохое происходит. В этом смысле, конечно, вопрос, связанный с тем, как будет реализовываться судебное решение по поводу ЛГБТ-людей (организация признана в РФ экстремистской, запрещена на территории страны) меня, например, очень волнует. Думаю, что и Совет тоже. Мы должны совершенно точно на следующий год понять, как будет реализовываться принятое решение. Будет ли это означать избирательные меры, ограничивающие безнадзорным образом. Будем настаивать на том, что их права должны быть соблюдены точно так же, как права любого другого человека. У нас есть проблема психологического сопровождения конфликтов. Есть проблема буллинга и преследования, травли в школе. Не хватает психологов, сколько бы мы их не выпускали. Много проблем, которые мы будем, помимо всего прочего, решать. Ну, то есть как решать? Будем выяснять, насколько они решены. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин провел ежегодную встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ), где обсудил проблемы россиян в зоне спецоперации, которые, по его мнению, имеют наивысший приоритет. А за несколько дней до встречи президент ротировал часть совета, запустив дискуссию: какую роль играет СПЧ и нужно ли ему вообще тратить на него время? Член СПЧ, Светлана Маковецкая объяснила URA.RU, какие проблемы решает Совет и почему ежегодная встреча важна (даже если длится до 23 часов). Встреча Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека началась с реверанса в адрес СПЧ. Российский лидер указал на значимость той работы, которую проводит Совет: «Вы не только предметно занимаетесь анализом правоприменительной практики, законотворческими и другими вопросами, что называется, общего, системного характера, но и отдаете много сил и времени, чтобы помогать людям в конкретных жизненных ситуациях, откликаетесь на их запросы, добиваетесь справедливого решения их проблем». Путин напомнил, что на предыдущей встрече, которая прошла в декабре 2022 года, обсуждались вопросы, связанные со специальной военной операцией, соблюдением прав человека в новых регионах, социальными проблемами. Он сообщил, что по итогам прошлогоднего мероприятия министерствам и ведомствам был дан ряд поручений, многие из которых уже выполнены, либо «еще в работе». Встреча 4 декабря не оставила без внимания тему СВО. «Сейчас один из главных вопросов, которыми занимается Совет — это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев», — рассказал глава государства. Помимо этого, Путин поднял вопрос, связанный с правами человека. В 2023 году исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. Глава государства также высказал свою позицию: «К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность». Он напомнил, что на этом фоне Россия вышла из ряда международных правозащитных организаций. URA.RU попросило члена СПЧ, директора фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований „Грани“» Светлану Маковецкую объяснить, в чем заключается важность встреч президента с представителями Совета по правам человека. Встреча президента России с представителями Совета по правам человека носит необязательный характер, в отличие, например, от послания Федеральному собранию. Так зачем Путин ежегодно встречается с СПЧ? Во-первых, сам Совет создан как консультативный, у него в регламенте есть ежегодная встреча с президентом. Действительно, это не обязательная вещь, но она проходит всегда. Совет обсуждает конкретные поручения, которые должен дать президент по результатам деятельности СПЧ. Поэтому через год нужно обсудить, какие поручения выполнены и что необходимо делать на следующий год. Второе, считается, что это мероприятие одновременно актуализация и популяризация прав человека и отношения к правам человека как неотъемлемой части конституционных норм, государственной политики и общественного интереса. Сейчас у россиян есть запрос на соблюдение их прав? У граждан всегда есть запрос на соблюдение прав, особенно социальных. Права человека — они многоаспектные, многохарактерные. После пандемии были запросы, и сейчас есть, связанные с тем, каким образом выглядит система реализации права на ту часть социальных прав, которые касаются, например, образования и здравоохранения. Есть запрос, связанный с ухудшающейся ситуацией с правами человека в цифровой сфере. Что дают встречи главы государства с Советом по правам человека самому президенту и стране? В Совет раз в год главой государства приглашаются люди, мнения которых кажутся значимыми для президента в данной ситуации или для того, чтобы вырабатывать какие-то решения. У каких-то решений сейчас нет перспектив, поскольку государственные приоритеты другие. У каких-то — есть, но не понятно, как должно выглядеть решение. Какое поручение, какому аппарату должно быть дано. Какие-то вещи, чем более они сформулированы, тем больше они реализуются. Например, проблемы с задержанием людей, как они находятся в следственном изоляторе. Это решается сразу же после того, как кто-то из членов СПЧ озвучил этот вопрос. В чем заключается основная сложность СПЧ в 2023 году? Я не готова широко говорить о том, какие существуют проблемы у СПЧ. Есть проблемы, на которые члены СПЧ обращали внимание в этом году. Есть противоречия в отношении мигрантов, нам нужна рабочая сила, нужны бывшие соотечественники. Вместе с тем есть проблемы анклавов, недостаточной интеграции этих людей в российскую жизнь, нарушения их прав отдельно, которые, к сожалению, не являются консенсусом для общества в России. Есть разные точки зрения в СПЧ. И в некоторых случаях выступление на Совете — это и есть персональная точка зрения СПЧ, либо коллективная работа, связанная с тем, что есть комиссии. Какая повестка и задачи будут у СПЧ в следующем году? СПЧ на все реагирует по-разному. Есть проблемы, которые продолжаются. У нас есть противоречия — одной стороны, у нас есть комиссия, есть право на собственность и занятие предпринимательской деятельностью. Мы понимаем, что предпринимателям, например, чрезвычайно сложно было во время пандемии. Сейчас же в рамках санкционного давления. Это с одной стороны. С другой стороны, экологи говорят, что в случаях, когда отсутствует полноценный экологический контроль, возникает проблема, что у нас помимо крупных инфраструктурных проектов есть элементарные вещи, когда нарушаются экологические права. Это при том, что экологические организации находятся в незавидном положении в России. На следующий год СПЧ и Комиссия по экологическим правам — будем этим заниматься — это обязательно нужно делать. Есть проблема городских лесов, зеленых насаждений, раздельность гор мусора. Всегда находятся другие приоритеты. Например, построить больше домов на окраине лесов, увеличить нагрузку на лес. Это нужно обсуждать — это один из приоритетов, на который обращает внимание СПЧ. Или проблема гарантии трудовых прав работников. Или проблема административных барьеров для НКО остается по-прежнему. Есть проблема языка вражды. Есть проблема инаковости, потому что я, конечно, совершенно точно понимаю, что в условиях, когда все разгорячены, когда нет консенсуса по поводу того, что правильно или неправильно, всегда можно найти группу, которую можно назначить ответственными за все, что плохое происходит. У нас есть проблема психологического сопровождения конфликтов. Есть проблема буллинга и преследования, травли в школе. Не хватает психологов, сколько бы мы их не выпускали. Много проблем, которые мы будем, помимо всего прочего, решать. Ну, то есть как решать? Будем выяснять, насколько они решены. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией