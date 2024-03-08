08 марта 2024
07 марта 2024

В четырех поселениях ХМАО объявлена актировка

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, деревья в снегу, виды города, мороз
Температура воздуха утром 9 марта составила -27,1 градус Фото:

В Белоярском, Лыхме, Верхнеказымском и Казыме (ХМАО) 9 марта отменены занятия для учеников первой смены с 1-й по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Объявляется актировка 9 марта для учеников первой смены с 1-й по 4-й класс. Занятия отменяются в Белоярском, Лыхме, Верхнеказымском и Казыме», — говорится в сообщении об актировке. На момент отмены занятий на вышеуказанных территориях температура воздуха составила -27,1 градус, ветер 1 м/с.

Накануне праздников 7 марта актировка была объявлена для учеников начальной школы. Температура воздуха в округе метами опустилась до -30,5 градусов.

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В Белоярском, Лыхме, Верхнеказымском и Казыме (ХМАО) 9 марта отменены занятия для учеников первой смены с 1-й по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Объявляется актировка 9 марта для учеников первой смены с 1-й по 4-й класс. Занятия отменяются в Белоярском, Лыхме, Верхнеказымском и Казыме», — говорится в сообщении об актировке. На момент отмены занятий на вышеуказанных территориях температура воздуха составила -27,1 градус, ветер 1 м/с. Накануне праздников 7 марта актировка была объявлена для учеников начальной школы. Температура воздуха в округе метами опустилась до -30,5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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