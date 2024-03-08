В четырех поселениях ХМАО объявлена актировка

Температура воздуха утром 9 марта составила -27,1 градус
В Белоярском, Лыхме, Верхнеказымском и Казыме (ХМАО) 9 марта отменены занятия для учеников первой смены с 1-й по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Объявляется актировка 9 марта для учеников первой смены с 1-й по 4-й класс. Занятия отменяются в Белоярском, Лыхме, Верхнеказымском и Казыме», — говорится в сообщении об актировке. На момент отмены занятий на вышеуказанных территориях температура воздуха составила -27,1 градус, ветер 1 м/с.
Накануне праздников 7 марта актировка была объявлена для учеников начальной школы. Температура воздуха в округе метами опустилась до -30,5 градусов.
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