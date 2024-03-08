08 марта 2024

Екатеринбурженка из ревности сломала водонапорную трубу и ранила мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сломанной трубы в доме затопило весь этаж Фото:

В Екатеринбурге в ЖК «Хрустальные ключи» вечером 8 марта, приревновав мужчину, женщина сломала водонапорную трубу и ранила мужчину ножом. В результате коммунальной аварии затопило весь этаж, сообщили очевидцы.

«Минувшим вечером в ЖК „Хрустальные ключи“ было неспокойно… К одному из жителей дома на улице Латвийской, 56/3, приехала девушка и из ревности сломала трубу… У хозяина квартиры ножевое ранение», — приводит слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В сообщении уточнили, что вода залила весь 20-й этаж дома.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что полицейские выезжали по этому адресу и задержали двух женщин. «По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД двух женщин 1989 и 1972 г. р., которые привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — сообщили в ведомстве. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства инцидента.

Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию, обслуживающую дом. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в ЖК «Хрустальные ключи» вечером 8 марта, приревновав мужчину, женщина сломала водонапорную трубу и ранила мужчину ножом. В результате коммунальной аварии затопило весь этаж, сообщили очевидцы. «Минувшим вечером в ЖК „Хрустальные ключи“ было неспокойно… К одному из жителей дома на улице Латвийской, 56/3, приехала девушка и из ревности сломала трубу… У хозяина квартиры ножевое ранение», — приводит слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В сообщении уточнили, что вода залила весь 20-й этаж дома. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что полицейские выезжали по этому адресу и задержали двух женщин. «По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД двух женщин 1989 и 1972 г. р., которые привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — сообщили в ведомстве. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства инцидента. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию, обслуживающую дом. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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