08 марта 2024
07 марта 2024

Компания «ИрАэро» возобновит прямые рейсы из Перми в Баку в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
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Пауза в программе перелетов была вызвана снижением спроса на маршрут Фото:

Авиаперевозчик «ИрАэро» с начала апреля возобновит прямые рейсы из Перми в Баку. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино.

«Вылеты из Перми в Баку будут осуществляться с 6 апреля каждый понедельник (в 13:50) и субботу (в 21:00). Время в пути — три часа», — указано на сайте аэропорта. Перевозку будет осуществлять компания «ИрАэро».

Прямые рейсы до столицы Азербайджана пропали из расписания Большого Савино в январе. В «ИрАэро» объяснили это решение значительным снижением спроса.

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Авиаперевозчик «ИрАэро» с начала апреля возобновит прямые рейсы из Перми в Баку. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино. «Вылеты из Перми в Баку будут осуществляться с 6 апреля каждый понедельник (в 13:50) и субботу (в 21:00). Время в пути — три часа», — указано на сайте аэропорта. Перевозку будет осуществлять компания «ИрАэро». Прямые рейсы до столицы Азербайджана пропали из расписания Большого Савино в январе. В «ИрАэро» объяснили это решение значительным снижением спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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