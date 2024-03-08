Компания «ИрАэро» возобновит прямые рейсы из Перми в Баку в апреле

Пауза в программе перелетов была вызвана снижением спроса на маршрут
Авиаперевозчик «ИрАэро» с начала апреля возобновит прямые рейсы из Перми в Баку. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино.
«Вылеты из Перми в Баку будут осуществляться с 6 апреля каждый понедельник (в 13:50) и субботу (в 21:00). Время в пути — три часа», — указано на сайте аэропорта. Перевозку будет осуществлять компания «ИрАэро».
Прямые рейсы до столицы Азербайджана пропали из расписания Большого Савино в январе. В «ИрАэро» объяснили это решение значительным снижением спроса.
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