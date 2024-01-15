15 января 2024

В ЯНАО на повышение надежности ЛЭП направят 200 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, энергетики, лэп, электричество, элекричество
Ремонт участков ЛЭП начнется в ближайшее время Фото:

В столице ЯНАО «Россети Тюмень» выполнят плановый ремонт двух линий электропередачи — «Надым — Салехард-1» и «Надым — Салехард-2». На эти цели энергетики намерены направить более 200 млн рублей, сообщается на сайте компании. Протяженность участков — более 130 километров.

«„Россети Тюмень“ выполнят плановый ремонт двух линий электропередачи 220 кВ „Надым — Салехард-1“ и „Надым — Салехард-2“ в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности транспорта энергоресурса для 50 тысяч жителей регионального центра компания планирует направить более 200 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Протяженность работ на участках линий электропередачи составляет более 130 километров. В компании планируют заменить 20 тысяч изоляторов и 7,6 тонны линейной арматуры. К работам энергетики приступят в ближайшее время. К концу отопительного сезона специалисты заменят более 3,5 тысячи изоляторов и 1,5 тонны линейной арматуры на 28-километровом участке ЛЭП 220 кВ «Надым — Салехард-2».

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде власти разработали пакет мер для повышения надежности электроснабжения. В частности, планируется построить резервную линию электропередач от окружной столицы до Надыма.

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В столице ЯНАО «Россети Тюмень» выполнят плановый ремонт двух линий электропередачи — «Надым — Салехард-1» и «Надым — Салехард-2». На эти цели энергетики намерены направить более 200 млн рублей, сообщается на сайте компании. Протяженность участков — более 130 километров. «„Россети Тюмень“ выполнят плановый ремонт двух линий электропередачи 220 кВ „Надым — Салехард-1“ и „Надым — Салехард-2“ в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности транспорта энергоресурса для 50 тысяч жителей регионального центра компания планирует направить более 200 млн рублей», — отмечается в сообщении. Протяженность работ на участках линий электропередачи составляет более 130 километров. В компании планируют заменить 20 тысяч изоляторов и 7,6 тонны линейной арматуры. К работам энергетики приступят в ближайшее время. К концу отопительного сезона специалисты заменят более 3,5 тысячи изоляторов и 1,5 тонны линейной арматуры на 28-километровом участке ЛЭП 220 кВ «Надым — Салехард-2». Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде власти разработали пакет мер для повышения надежности электроснабжения. В частности, планируется построить резервную линию электропередач от окружной столицы до Надыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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