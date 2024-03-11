Пермские власти спрогнозировали явку на выборах президента

11 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Пермяки выбирают различные формы голосования Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель Пермского крайизбиркома Игорь Вагин спрогнозировал, что явка на выборах президента в Прикамье может составить 80-85%. К такому выводу он пришел, подводя итоги проекта «ИнформУИК»: именно столько человек заявили, что «точно» или «скорее всего» будут принимать участие в выборах. Об этом Вагин рассказал на заседании правительства региона 11 марта, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «По результатам анкетирования в 993 тысячах домов уже сейчас можно сделать вывод, что интерес к выборам будет большой. 90% опрошенных (или 80% от общего числа избирателей) отметили, что точно или скорее всего придут на выборы президента. Это большой процент, который позволяет говорить о потенциально высокой явке», — отметил Вагин. Около 13% опрошенных отметили, что будут голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, 7% — на дому. То есть все новые формы голосования востребованы у пермяков. Все УИК сегодня на 100% готовы к проведению выборов, добавил Вагин. Они начали работу с 6 марта и сегодня полностью оснащены всем необходимым. Участки проверили на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. После того как завезут бюллетени, на участках будет дежурить полиция. В дни голосования на 100% участках будет организовано видеонаблюдение и видеофиксация в круглосуточном режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Пермского крайизбиркома Игорь Вагин спрогнозировал, что явка на выборах президента в Прикамье может составить 80-85%. К такому выводу он пришел, подводя итоги проекта «ИнформУИК»: именно столько человек заявили, что «точно» или «скорее всего» будут принимать участие в выборах. Об этом Вагин рассказал на заседании правительства региона 11 марта, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «По результатам анкетирования в 993 тысячах домов уже сейчас можно сделать вывод, что интерес к выборам будет большой. 90% опрошенных (или 80% от общего числа избирателей) отметили, что точно или скорее всего придут на выборы президента. Это большой процент, который позволяет говорить о потенциально высокой явке», — отметил Вагин. Около 13% опрошенных отметили, что будут голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, 7% — на дому. То есть все новые формы голосования востребованы у пермяков. Все УИК сегодня на 100% готовы к проведению выборов, добавил Вагин. Они начали работу с 6 марта и сегодня полностью оснащены всем необходимым. Участки проверили на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. После того как завезут бюллетени, на участках будет дежурить полиция. В дни голосования на 100% участках будет организовано видеонаблюдение и видеофиксация в круглосуточном режиме.