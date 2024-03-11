Сотрудники популярного в Сургуте ресторана показали, как выглядит заведение после пожара. Фото

Помещение корейского ресторана Chicko уцелело после пожара в Сургуте

11 марта 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Помещение ресторана корейского стрит-фуд Chicko уцелело после пожара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Помещение ресторана корейского стрит-фуд Chicko в Сургуте (ХМАО) уцелело после пожара, случившегося недавно в жилом доме на проспекте Ленина, 52. Сотрудники показали видео с обзором заведения в telegram-канале. «Он (ресторан) не сгорел, пожар его не уничтожил. Никто не совершал поджог, и, тем более, мы не закрываемся. Небольшой перерыв в работе, чтобы подремонтировать оборудование на кухне», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео. Накануне команда заведения объявила о временном закрытии на неделю.



Управляющая рестораном Елена Киргизова также сообщила URA.RU о целостности помещения после пожара. «Случилась проблема с проводкой на крыше здания, из-за чего у нас повредилась электрика. Мы целы, домик не сгорел. В наших чатах мы присылаем обзоры о целостности помещений. Просто нам требуется немного времени, чтобы исправить технические неполадки», — прокомментировала агентству Киргизова.



Возгорание в жилом доме с коммерческими помещениями на проспекте Ленина, 52 случилось в полпятого утра 10 марта. Огнеборцы обнаружили дым из технического помещения на первом этаже. Кроме корейского ресторана на этаже также расположены пекарня и кондитерский магазин. В качестве предварительной причины возгорания в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО URA.RU назвали нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помещение ресторана корейского стрит-фуд Chicko в Сургуте (ХМАО) уцелело после пожара, случившегося недавно в жилом доме на проспекте Ленина, 52. Сотрудники показали видео с обзором заведения в telegram-канале. «Он (ресторан) не сгорел, пожар его не уничтожил. Никто не совершал поджог, и, тем более, мы не закрываемся. Небольшой перерыв в работе, чтобы подремонтировать оборудование на кухне», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео. Накануне команда заведения объявила о временном закрытии на неделю. Управляющая рестораном Елена Киргизова также сообщила URA.RU о целостности помещения после пожара. «Случилась проблема с проводкой на крыше здания, из-за чего у нас повредилась электрика. Мы целы, домик не сгорел. В наших чатах мы присылаем обзоры о целостности помещений. Просто нам требуется немного времени, чтобы исправить технические неполадки», — прокомментировала агентству Киргизова. Возгорание в жилом доме с коммерческими помещениями на проспекте Ленина, 52 случилось в полпятого утра 10 марта. Огнеборцы обнаружили дым из технического помещения на первом этаже. Кроме корейского ресторана на этаже также расположены пекарня и кондитерский магазин. В качестве предварительной причины возгорания в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО URA.RU назвали нарушение правил эксплуатации электрооборудования.