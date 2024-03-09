Популярный ресторан временно закрылся в Сургуте после пожара

Корейский ресторан Chicko объявил о закрытии на неделю в Сургуте после пожара

10 марта 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Корейский ресторан Chicko закрылся на неделю в Сургуте после пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) Ресторан корейского стрит-фуда Chicko, который завоевал армию поклонников в TikTok, объявил о временном закрытии в Сургуте. Причиной тому, вероятно, стали последствия пожара, произошедшего накануне в жилом доме на проспекте Ленина, 52. О приостановке работы команда заведения сообщила в своем telegram-канале. «В нашем домике произошли технические неполадки, в связи с этим мы приостанавливаем свою работу на неделю», — говорится в сообщении. Корреспонденту агентства не удалось связаться с представителями ресторана, так как рабочий телефон заведения оказался отключен. Сообщение о возгорании в жилом доме с коммерческими помещениями на проспекте Ленина, 52 поступило в полпятого утра 10 марта. «На момент прибытия первых подразделений в 04:43 был обнаружен дым из технического помещения на первом этаже. В 05:15 горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Предварительно: нарушение правил эксплуатации электрооборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. Дознаватель установит, кому принадлежит техническое помещение, где произошло возгорание. Кроме корейского ресторана на первом этаже дома также расположены пекарня и кондитерский магазин. В феврале в ХМАО также сгорела чайхана «Золотая долина». Пожар случился в Нижневартовске.

Ресторан корейского стрит-фуда Chicko, который завоевал армию поклонников в TikTok, объявил о временном закрытии в Сургуте. Причиной тому, вероятно, стали последствия пожара, произошедшего накануне в жилом доме на проспекте Ленина, 52. О приостановке работы команда заведения сообщила в своем telegram-канале. «В нашем домике произошли технические неполадки, в связи с этим мы приостанавливаем свою работу на неделю», — говорится в сообщении. Корреспонденту агентства не удалось связаться с представителями ресторана, так как рабочий телефон заведения оказался отключен. Сообщение о возгорании в жилом доме с коммерческими помещениями на проспекте Ленина, 52 поступило в полпятого утра 10 марта. «На момент прибытия первых подразделений в 04:43 был обнаружен дым из технического помещения на первом этаже. В 05:15 горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Предварительно: нарушение правил эксплуатации электрооборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. Дознаватель установит, кому принадлежит техническое помещение, где произошло возгорание. Кроме корейского ресторана на первом этаже дома также расположены пекарня и кондитерский магазин. В феврале в ХМАО также сгорела чайхана «Золотая долина». Пожар случился в Нижневартовске.